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BM’den Bakü ve Erivan’a anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme çağrısı
BM’den Bakü ve Erivan’a anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Bakü ve Erivan’a itidal sergilemeye ve aralarındaki anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözüme... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, “Halihazırda belirli bilgiler alıyoruz. Son şiddet olayını kesinlikle endişeyle takip ediyoruz. Bu bilgileri incelememiz gerekiyor” ifadesini kullandı.Haq, “Tarafları, itidal sergilemeye ve 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü anlaşmalara uygun biçimde hareket etmeye, ilgili tüm endişeleri barışçıl şekilde çözmeye davet ediyoruz. Daha önce gözlemlediğimiz gerilime dönülmesinden kaçınmak istiyoruz” diye ekledi.
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rusya, ermenistan, bm, azerbaycan, bakü, erivan, farhan haq, ermenistan savunma bakanlığı

BM’den Bakü ve Erivan’a anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme çağrısı

21:45 16.11.2021
© AP PhotoErmeni askerleri
Ermeni askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AP Photo
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Bakü ve Erivan’a itidal sergilemeye ve aralarındaki anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözüme kavuşturma çağrısında bulunduklarını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, “Halihazırda belirli bilgiler alıyoruz. Son şiddet olayını kesinlikle endişeyle takip ediyoruz. Bu bilgileri incelememiz gerekiyor” ifadesini kullandı.
Haq, “Tarafları, itidal sergilemeye ve 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü anlaşmalara uygun biçimde hareket etmeye, ilgili tüm endişeleri barışçıl şekilde çözmeye davet ediyoruz. Daha önce gözlemlediğimiz gerilime dönülmesinden kaçınmak istiyoruz” diye ekledi.
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