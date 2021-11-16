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Boşanan çiftin ortak koleksiyonu 676 milyon dolara satıldı
Boşanan çiftin ortak koleksiyonu 676 milyon dolara satıldı
ABD'de gayrimenkul danışmanlığı yapan Harry Macklowe ve Linda Macklowe'ın boşanma davasında hakim çiftin ortak sanat koleksiyonunun açık arttırmayla... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T18:03+0300
2021-11-16T18:03+0300
dünya
haberler
abd
sanat
çift
boşanma
koleksiyon
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ABD’nin New York kentinde gayrimenkul danışmanlığından servet kazandığı ifade edilen Harry Macklowe, eşi Linda Macklowe ile 2018 yılında boşanırken, davanın hakimi çiftin ortak sahibi olduğu sanat koleksiyonunun açık arttırmayla satılmasına karar verdi.Macklowe Koleksiyonu adıyla anılan 35 parça sanat eseri, dün müzayedede 676 milyon dolara satıldı. Koleksiyonda yer alan eserlerin, son 80 yılın en önemli sanatçılarının piyasaya yeni sürülen başyapıtları olduğu ifade edildi.Koleksiyonda, Mark Rothko'nun “No.7” adlı eseri 82.5 milyon dolara, Albert Giacometti'nin “Le Nez” adlı eseri 78,4 milyon dolara, Jackson Pollock'un “Numara 17,1951” adlı eseri 61.2 milyon dolara ve Cy Twombly'nin “İsimsiz” adlı eseri ise 58.9 milyon dolara satıldı.Macklowe Koleksiyonu’nda 35 eser daha bulunduğu ve onların da 2022 Mayıs ayına kadar satılacağı ifade edildi. Andy Warhol’un ünlü “Dokuz Marilyns” adlı eseri de koleksiyonun içinde yer alıyor yer alıyor.
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haberler, abd, sanat, çift, boşanma, koleksiyon

Boşanan çiftin ortak koleksiyonu 676 milyon dolara satıldı

18:03 16.11.2021
© DHABoşanan çiftin ortak koleksiyonu 676 milyon dolara satıldı
Boşanan çiftin ortak koleksiyonu 676 milyon dolara satıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© DHA
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ABD'de gayrimenkul danışmanlığı yapan Harry Macklowe ve Linda Macklowe'ın boşanma davasında hakim çiftin ortak sanat koleksiyonunun açık arttırmayla satılmasına karar verdi. Sotheby’s Müzayede evi yaptığı açıklamada, dün Macklowe Koleksiyonu’nda bulunan sanat eserlerinin toplamda 676 milyon dolara satıldığını duyurdu.
ABD’nin New York kentinde gayrimenkul danışmanlığından servet kazandığı ifade edilen Harry Macklowe, eşi Linda Macklowe ile 2018 yılında boşanırken, davanın hakimi çiftin ortak sahibi olduğu sanat koleksiyonunun açık arttırmayla satılmasına karar verdi.

Macklowe Koleksiyonu adıyla anılan 35 parça sanat eseri, dün müzayedede 676 milyon dolara satıldı.

Koleksiyonda yer alan eserlerin, son 80 yılın en önemli sanatçılarının piyasaya yeni sürülen başyapıtları olduğu ifade edildi.
Koleksiyonda, Mark Rothko'nun “No.7” adlı eseri 82.5 milyon dolara, Albert Giacometti'nin “Le Nez” adlı eseri 78,4 milyon dolara, Jackson Pollock'un “Numara 17,1951” adlı eseri 61.2 milyon dolara ve Cy Twombly'nin “İsimsiz” adlı eseri ise 58.9 milyon dolara satıldı.

Macklowe Koleksiyonu’nda 35 eser daha bulunduğu ve onların da 2022 Mayıs ayına kadar satılacağı ifade edildi. Andy Warhol’un ünlü “Dokuz Marilyns” adlı eseri de koleksiyonun içinde yer alıyor yer alıyor.
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