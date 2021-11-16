https://tr.sputniknews.com/20211116/britanya-basbakaninin-babasini-biri-milletvekili-digeri-gazeteci-iki-kadin-cinsel-tacizle-sucladi-1050865900.html

Britanya Başbakanı'nın babasını, biri milletvekili diğeri gazeteci iki kadın cinsel tacizle suçladı

Britanya Başbakanı'nın babasını, biri milletvekili diğeri gazeteci iki kadın cinsel tacizle suçladı

Brexit şampiyonu sağcı popülist Başbakan Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, mensubu oldukları Muhafazakar Parti'nin üst düzey bir kadın milletvekili ve... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T18:49+0300

2021-11-16T18:49+0300

2021-11-16T19:01+0300

dünya

ingiltere

boris johnson

muhafazakar parti (ingiltere)

cinsel taciz

britanya

baba

el

sarkıntılık

stanley johnson

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Britanya'da Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson'ın (BoJo) babası Stanley Johnson, iki kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı. Suçlamada bulunanlardan biri, Muhafazakar Parti milletvekili Caroline Nokes. Britanya Parlamentosu Kadın ve Eşitlik Komisyonu Başkanı Nokes, bugün 81 yaşında olan Stanley Johnson'ın 2003'teki Muhafazakar Parti kurultayında 'elinden geldiğince sert şekilde kalçasına şaplak attığı' iddiasını dile getirdi. Ardından gazeteci Ailbhe Rea da Avrupa Parlamentosu üyeliği yapmış eski Muhafazakar Partili siyasetçinin 2019'daki parti kurultayında 'kendisini avuçladığını' söyledi. New Statesman dergisinde çalışan Rea, tweetinde, "Hiçbirimizin katlanmak zorunda olmadığı bir şeyi, hele de başbakanın babasından geliyorsa, kamuoyuna duyurduğu için Caroline Nokes'a minnettarım" dedi. Nokes, iddiasını, dün gece Sky News'daki çeşitli partilerden kadın milletvekillerinin kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele edileceğini tartıştığı programda dile getirdi.Kadın vekil, daha sonra 2010'da kazanacağı Romsey ve Southampton North koltuğuna olası adayken başına geleni şöyle anlattı: "Gerçekten önemli bir adamı hatırlıyorum, o sırada Muhafazakar Parti'nin Devon/Teignbridge adayıydı, elinden geldiğince sert şekilde arkama tokat atıp 'oh, Romsey, çok güzel bir koltuğun var' dediğini hatırlıyorum." Tacizcinin kim olduğu sorulduğunda, “Stanley Johnson bunu bana 2005 seçimlerinden önce yaptı” yanıtını veren Nokes, "Hiçbir şey yapmadım ve bundan utanıyorum... şimdi olsa muhtemelen yapardım" diye ekledi.Sky News'un iddiayla ilgili soru sorduğu Stanley Johnson, "Caroline Nokes'u hiçbir şekilde hatırlamıyorum, ama buyrun, iyi şanslar ve teşekkürler" dedi. Başbakanlık Sözcüsü, 'tek tek bireylerle ilgili tartışmalara girmediklerini, Stanley Johnson ile ilgili açıklama yapmayacaklarını' söyledi. Anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge İçişleri Bakanı Nick Thomas-Symonds, iktidar partisinden Başbakan'ın babası hakkındaki iddialara soruşturma açmasını istedi. “Muhafazakar Parti'nin kurultayında meydana gelen böylesine ciddi bir iddiayı soruşturması gerektiği apaçık ortada" diyen Thomas-Symonds, "İster çok üst düzey bir milletvekili, ister kurultaya katılan herhangi biri olsun, mağduru dinlemek, iddialarını son derece ciddi ve hassas şekilde ele almak bizim görevimizdir" vurgusunu yaptı.Sky News'daki tartışma programında kadın milletvekilleri Nokes, Jess Phillips, Dr Rosena Allin-Khan ve Fay Jones, taciz ve saldırıya uğrama deneyimlerini paylaştı.İşçi Partisi'nin Gölge Ev İçi Şiddetten Korunma Bakanı Phillips, bir keresinde eski patronunun saldırısına, Gölge Akıl Sağlığı Bakanı Allin-Khan, kıdemsiz doktorken üst düzey bir doktorun tacizine uğradığını anlattı. Kadın vekiller çocukluklarında uğradıkları tacizleri de aktardı. Ardından Nokes, "Gösterdikleri dayanışma ve destek için kız kardeşlerime teşekkür ederim. Kim olduğunuzu biliyorsunuz ve muhteşemsiniz" diye tweetledi. Bugün Başbakan'ın babasıyla ilgili sorular üzerine İçişleri Bakanı Damian Hinds, "Ben de sizin gibi yeni duydum. Kadınlarla kızların güvenliği ve evde, işte, sokakta ve çevrimiçi, nerede olurlarsa olsunlar tacizden uzak olmalarının hükümet için mutlak bir öncelik olduğunu söyleyebilirim" diye genel bir yanıt verdi. Hinds, "Ama onunla bu konu arasında bir bağlantı kurmuyorum, çünkü bilmiyoruz, ama yürütülecek bir soruşturma varsa, o zaman elbette bu yapılır" diye ekledi.

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https://tr.sputniknews.com/20201231/britanyayi-abden-cikaran-basbakan-johnsonin-babasi-ab-vatandasligina-geciyor-1043494247.html

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ingiltere, boris johnson, muhafazakar parti (ingiltere), cinsel taciz, britanya, baba, el, sarkıntılık, stanley johnson