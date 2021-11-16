https://tr.sputniknews.com/20211116/calinti-otomobille-2-kez-kaza-yaptiktan-sonra-yakalandi-televizyonlara-cikacak-miyim-1050839012.html

Çalıntı otomobille 2 kez kaza yaptıktan sonra yakalandı: Televizyonlara çıkacak mıyım?

Çalıntı otomobille 2 kez kaza yaptıktan sonra yakalandı: Televizyonlara çıkacak mıyım?

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Muhammed Alp, takip sırasında 2 kez kaza yapınca yakalandı. Şüphelinin kullandığı aracın Kırşehir'den... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T06:36+0300

2021-11-16T06:36+0300

2021-11-16T06:34+0300

yaşam

polis

aksaray

kaza

araç

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Aksaray'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri radar aracıyla hız kontrolü yaptığı sırada, bir otomobilin üzerindeki plakanın sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, otomobili durdurmak istedi. Sürücü Muhammed Alp'in 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başlaması üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.Alp, yaklaşık 2 kilometre ileride otomobiliyle bir araca arkadan çarpmasına rağmen, kaçmaya devam etti. Çıkmaz sokağa giren Alp, bu kez de otomobiliyle boş arazide kaçmaya çalıştı. Engebeli arazide ikinci kez kaza yapınca otomobili terk etti. Yaya olarak kaçışını sürdüren Alp, çevresini saran polisin 3 el havaya uyarı ateşi sonucu yakalandı.Otomobili çalıntı çıktıSürücü Alp gözaltına alınırken, yapılan incelemede kullandığı sahte plakalı olan otomobilin Recep Şahin'e ait olduğu ve 2020 yılında Kırşehir'den çalındığını saptandı. Gözaltına alınan Alp, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Televizyonlara çıkacak mıyım?" diye sorması dikkat çekti.Hakkında adli işlem başlatılacak olan Alp'e ayrıca 'ehliyetsiz ve sahte plakalı araç kullanmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'Kırmızı ışık ihlali yapmak' suçlarından toplam 14 bin 139 lira idari para cezası uygulandı.Polisin, şüpheliyi takip etmesine tanık olan Oruç Ağıl ise ''Polislerden kaçan sürücü, ara sokakların ardından bu boş arazide kaçmaya çalıştı. Aracı kaza yapınca, inip koşmaya başladı. Polislerde 3 el havaya ateş etti. Daha sonra yakalandı" dedi.

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polis, aksaray, kaza, araç