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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211116/ceyrek-altin-1000-tlyi-asti-1050849838.html
Çeyrek altın 1000 TL’yi aştı
Çeyrek altın 1000 TL’yi aştı
Altın fiyatları güne tarihi rekorla başlarken, çeyrek altın dört haneli rakamları gördü. 1000 liraya ulaşan çeyrek altın gün içinde 1002 lira seviyesine kadar... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T12:54+0300
2021-11-16T12:54+0300
2021-11-16T13:09+0300
ekonomi
tl
enflasyon
altın
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Altının ons fiyatının bin 866 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın 611 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın ise 1000 lirayı gördü.Altındaki tarihi yükseliş sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı. Çeyrek altın bin liraya ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/dolar-1013-tl-seviyesini-asti-1050842108.html
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tl, enflasyon, altın
Çeyrek altın 1000 TL’yi aştı 12:54 16.11.2021 (güncellendi: 13:09 16.11.2021)
Altın fiyatları güne tarihi rekorla başlarken, çeyrek altın dört haneli rakamları gördü. 1000 liraya ulaşan çeyrek altın gün içinde 1002 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı.
Altının ons fiyatının bin 866 dolar seviyesine yükselmesiyle
gram altın 611 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın ise 1000 lirayı gördü. Altındaki tarihi yükseliş sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı. Çeyrek altın bin liraya ulaştı.