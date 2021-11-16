https://tr.sputniknews.com/20211116/ceyrek-altin-1000-tlyi-asti-1050849838.html

Çeyrek altın 1000 TL’yi aştı

Çeyrek altın 1000 TL’yi aştı

Altın fiyatları güne tarihi rekorla başlarken, çeyrek altın dört haneli rakamları gördü. 1000 liraya ulaşan çeyrek altın gün içinde 1002 lira seviyesine kadar... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T12:54+0300

2021-11-16T12:54+0300

2021-11-16T13:09+0300

ekonomi

tl

enflasyon

altın

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Altının ons fiyatının bin 866 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın 611 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın ise 1000 lirayı gördü.Altındaki tarihi yükseliş sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı. Çeyrek altın bin liraya ulaştı.

https://tr.sputniknews.com/20211116/dolar-1013-tl-seviyesini-asti-1050842108.html

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tl, enflasyon, altın