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https://tr.sputniknews.com/20211116/chdli-avukatlarin-davasinda-mutalaa-aciklandi-535-yila-kadar-hapis-talebi-1050866606.html
ÇHD’li avukatların davasında mütalaa açıklandı: 53.5 yıla kadar hapis talebi
ÇHD’li avukatların davasında mütalaa açıklandı: 53.5 yıla kadar hapis talebi
KHK ile kapatılan ÇHD’nin eski Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı ile ÇHD üyesi avukat Barkın Timtik’in tutuklu yargılandığı ve toplamda 22 avukatın... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T19:19+0300
2021-11-16T19:19+0300
türkiye
akp
yargı
avukat
dava
karar
yargı bağımsızlığı
selçuk kozağaçlı
özgürlük
yargı reformu
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Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da aralarında bulunduğu 22 sanık avukatın, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada, savcılık mütalaasını dava dosyasına sundu.Halkın Hukuk Bürosu'nun örgüt içerisinde ‘sporcular’ olarak adlandırıldığı aktarıldıMütalaada, DHKP/C'nin faaliyetlerinin tespitine yönelik belirlenen adreslerde yapılan aramalarda örgütsel ve dijital materyallerin ele geçirildiği, materyaller içerisinde sanıkların kod isim kullanarak örgütün üst yönetim birimiyle yaptıkları örgütsel yazışmaların ve örgütün yönetim biriminin sanıklara verdiği örgütsel talimatların tespit edildiği, alınan tanık beyanlarından ve haklarında soruşturma yürütülen ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların verdikleri ifadelerden sanıkların DHKP/C'nin üst yönetiminin talimatları ile kurulan ve faaliyet yürüten ve örgüt içerisinde ‘sporcular’ olarak anılan Halkın Hukuk Bürosunda faaliyette bulundukları aktarıldı.Selçuk Kozağaçlı’ya 30 yıla kadar hapis istemiSavcılıkça hazırlanan mütalaada, istinabe yoluyla Belçika ve Hollanda adli makamlarından temin edilen bilgisayar kayıtları ve dokümanların incelenmesinde suç örgütünün ve sanıkların suç örgütü ile bağlantılarının ortaya konulduğu, Halkın Hukuk Bürosu isimli yapılanmanın DHKP/C'nin bir kurumu olduğu ve bu büronun kuruluşu ile faaliyetleri değerlendirildiğinde tamamen örgütsel amaçlar doğrultusunda hareket ettiği, dinlenen tanık beyanları, alınan savunmalar ve birleşen 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyası ve tüm dosya içeriğine göre sanık Selçuk Kozağaçlı’nın, Halkın Hukuk Bürosunda avukat olarak çalıştığı, yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı ve örgütün yurtdışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yaparak örgüt faaliyetleri hakkında bilgi aktardığı belirtildi. Sanık Koçağaçlı’nın tutukluluk halinin devamının istendiği mütalaada, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ ve ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 16.5 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Barkın Timtik’e 53.5 yıla kadar hapis talebiSanık Barkın Timtik’in Halkın Hukuk Bürosunda avukat olarak çalıştığının anlatıldığı mütalaada, yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı, örgütün eylemlerine katıldığı, örgütün Türkiye Komitesinin altında bulunan genel komite içerisinde faaliyette bulunduğu, örgütsel toplantılara katıldığı, örgütün yurtdışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yaparak örgüt faaliyetleri hakkında bilgi aktardığı belirtildi. Mütalaada, Timtik’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçlarından 15 yıldan 53.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılıkça hazırlanan mütalaada, sanık Oya Aslan’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 15 yıldan 52.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
https://tr.sputniknews.com/20200915/yargitay-chd-davasinda-14-avukata-verilen-hapis-cezalarini-onadi-1042851093.html
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akp, yargı, avukat, dava, karar, yargı bağımsızlığı, selçuk kozağaçlı, özgürlük, yargı reformu, yargı dokunulmazlığı, çhd, barkın timtik

ÇHD’li avukatların davasında mütalaa açıklandı: 53.5 yıla kadar hapis talebi

19:19 16.11.2021
© AASelçuk Kozağaçlı
Selçuk Kozağaçlı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA
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KHK ile kapatılan ÇHD’nin eski Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı ile ÇHD üyesi avukat Barkın Timtik’in tutuklu yargılandığı ve toplamda 22 avukatın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, Kozağaçlı hakkında 16 buçuk yıldan 30 yıla kadar hapis talep edilirken, Timtik’in 15 yıldan 53 buçuk yıla kadar hapsi istendi.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da aralarında bulunduğu 22 sanık avukatın, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada, savcılık mütalaasını dava dosyasına sundu.

Halkın Hukuk Bürosu'nun örgüt içerisinde ‘sporcular’ olarak adlandırıldığı aktarıldı

Mütalaada, DHKP/C'nin faaliyetlerinin tespitine yönelik belirlenen adreslerde yapılan aramalarda örgütsel ve dijital materyallerin ele geçirildiği, materyaller içerisinde sanıkların kod isim kullanarak örgütün üst yönetim birimiyle yaptıkları örgütsel yazışmaların ve örgütün yönetim biriminin sanıklara verdiği örgütsel talimatların tespit edildiği, alınan tanık beyanlarından ve haklarında soruşturma yürütülen ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların verdikleri ifadelerden sanıkların DHKP/C'nin üst yönetiminin talimatları ile kurulan ve faaliyet yürüten ve örgüt içerisinde ‘sporcular’ olarak anılan Halkın Hukuk Bürosunda faaliyette bulundukları aktarıldı.
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2020
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Yargıtay, ÇHD davasında 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı
15 Eylül 2020, 17:01

Selçuk Kozağaçlı’ya 30 yıla kadar hapis istemi

Savcılıkça hazırlanan mütalaada, istinabe yoluyla Belçika ve Hollanda adli makamlarından temin edilen bilgisayar kayıtları ve dokümanların incelenmesinde suç örgütünün ve sanıkların suç örgütü ile bağlantılarının ortaya konulduğu, Halkın Hukuk Bürosu isimli yapılanmanın DHKP/C'nin bir kurumu olduğu ve bu büronun kuruluşu ile faaliyetleri değerlendirildiğinde tamamen örgütsel amaçlar doğrultusunda hareket ettiği, dinlenen tanık beyanları, alınan savunmalar ve birleşen 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyası ve tüm dosya içeriğine göre sanık Selçuk Kozağaçlı’nın, Halkın Hukuk Bürosunda avukat olarak çalıştığı, yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı ve örgütün yurtdışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yaparak örgüt faaliyetleri hakkında bilgi aktardığı belirtildi. Sanık Koçağaçlı’nın tutukluluk halinin devamının istendiği mütalaada, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ ve ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 16.5 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Barkın Timtik’e 53.5 yıla kadar hapis talebi

Sanık Barkın Timtik’in Halkın Hukuk Bürosunda avukat olarak çalıştığının anlatıldığı mütalaada, yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı, örgütün eylemlerine katıldığı, örgütün Türkiye Komitesinin altında bulunan genel komite içerisinde faaliyette bulunduğu, örgütsel toplantılara katıldığı, örgütün yurtdışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yaparak örgüt faaliyetleri hakkında bilgi aktardığı belirtildi. Mütalaada, Timtik’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçlarından 15 yıldan 53.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılıkça hazırlanan mütalaada, sanık Oya Aslan’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 15 yıldan 52.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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