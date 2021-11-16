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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ne kadar yolsuzluk varsa ilk alkışlayan Sayın Devlet Bahçeli'dir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ne kadar yolsuzluk varsa ilk alkışlayan Sayın Devlet Bahçeli'dir
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Ne kadar yolsuzluk varsa ilk... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
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Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ne kadar yolsuzluk varsa ilk alkışlayan Sayın Devlet Bahçeli'dir

13:43 16.11.2021 (güncellendi: 14:29 16.11.2021)
© AA / Mustafa Murat Kaynak Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA / Mustafa Murat Kaynak
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Ne kadar yolsuzluk varsa ilk alkışlayan Sayın Devlet Bahçeli'dir" dedi.
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Merkez Bankası'nın eli kolu bağlanmış vaziyette.
128 milyar dolar Merkez Bankası kanununa aykırı olarak kayınpeder damat arasında yok edildi. Nereye gitti 128 milyar dolar? Cevabını hala almış değiliz. MB'nin kasasında şu anda 128 milyar doları buharlaştırdılar.
Hedefleri şu; Türk Lirası erisin, memleketi fakirleştirelim. Fakirliği teşvik ederseniz iç piyasanın derdi işte bu olur. İşsizliği rekor düzeye çıkardılar.
Siz MHP'nin hiç esnaf dediğinizi duydunuz mu? Bu hale nasıl geldi MHP? Ne kadar yolsuzluk varsa ilk alkışlayan Sayın Devlet Bahçeli'dir.
THK başkanı istifa dilekçesi vermiş, kabul olmuyor. mahkemeye başvurdu hayır sen orada duracaksın! Şu düzene bakın.
Bu iktidar en büyük ahlaki çöküşü getirdi bu ülkeye. Baron, siyaseti satın almışsa, o baron hapiste kalmaz.
Ayda 10 bin dolar rüşvet aldığını söylediğin kişi kim? Kim bu? Ses yok.
Kesinlikle bir esnaf bakanlığı kuracağız ve muhatabınız esnaf bakanlığı olacak.
Baronlar el üstünde tutuluyor, serbest bırakılıyor. Polisin bırakıldığı baronlar mahkemeler tarafından serbest bırakılıyor. Baron siyaseti satın almışsa o baron hapiste kalmaz. Gidiyorsunuz İçişleri Bakanı konuşuyor; virane yerlerde varoşlar uyuşturucu kullanıyor yıkın orayı. Gücün yetiyorsa o baronlara ses çıkar. Ahlaki değerlerimizle birlikte kültürel çöküş de başladı. Çözeceğiz rüşvet alanların burnundan getireceğiz, bu ülkedeki bütün baronları bu topraklardan sileceğiz.
Bahçeli 'EYTliler çözülmeli' diyor, sen onu benim külahıma anlat. 'Asgari ücret artsın' diyor, elinden tutan mı var?
Hukukla helalleşmeyi karıştırmamak lazım. Hukukla helalleşmek imkansız. 'Muhalefet zaten kazanıyordu, ne gerek vardı' diye söylenmesine üzüldüm. Strateji sanıyorlar, ne stratejisi?
Helalleşeceğiz, açık yaralar var. Biliyorum zor olacak ama yapacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları sarıp helalleşeceğiz.
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