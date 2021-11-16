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https://tr.sputniknews.com/20211116/cumbre-viejadan-cikan-lavlar-2-bin-600u-askin-binayi-yakti-1050833562.html
Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı
Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı
La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 58 günde 2600'den fazla binayı yaktı, ada kıyısında 41 hektarlık bir platform oluşturdu. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T00:05+0300
2021-11-16T00:05+0300
2021-11-16T00:05+0300
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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 58 gündür aktif Cumbre Vieja Yanardağı, şimdiye kadar 2 bin 623 binayı tahrip etti.Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sistemi'nin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgede 1042 hektarlık alanı kapladığı belirtildi.Lavlar şimdiye kadar büyük çoğunluğu konut 2 bin 623 binayı yıkarken, 111 binanın da kısmi zarar gördüğü kaydedildi.Bölgedeki 76.9 kilometrelik yolu tamamen kaplayan ve üç noktadan denize dökülen lavlar, ada kıyısında 41 hektarlık bir platform oluşturdu.Günde 12-15 bin arasında kükürtdioksit yayan volkan bölgede hava kirliliğine sebep olurken, yerel yönetim yetkilileri hava kirliliğindeki artıştan dolayı okulların yarın kapalı tutulacağını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20211103/la-palma-adasindaki-yanardag-patlamasindan-sag-kurtulan-yavru-kediye-magma-adi-verildi-1050437179.html
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haberler, ispanya, yanardağ, cumbre vieja yanardağı
Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı
La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 58 günde 2600'den fazla binayı yaktı, ada kıyısında 41 hektarlık bir platform oluşturdu.
İspanya'nın güneybatısındaki
Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 58 gündür aktif Cumbre Vieja Yanardağı, şimdiye kadar 2 bin 623 binayı tahrip etti. Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sistemi'nin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgede 1042 hektarlık alanı kapladığı belirtildi.
Lavlar şimdiye kadar büyük çoğunluğu konut 2 bin 623 binayı yıkarken, 111 binanın da kısmi zarar gördüğü kaydedildi.
Bölgedeki
76.9 kilometrelik yolu tamamen kaplayan ve üç noktadan denize dökülen lavlar, ada kıyısında 41 hektarlık bir platform oluşturdu.
Günde 12-15 bin arasında kükürtdioksit yayan volkan bölgede hava kirliliğine sebep olurken, yerel yönetim yetkilileri hava kirliliğindeki artıştan dolayı okulların yarın kapalı tutulacağını açıkladı.