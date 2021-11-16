https://tr.sputniknews.com/20211116/cumbre-viejadan-cikan-lavlar-2-bin-600u-askin-binayi-yakti-1050833562.html

Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı

Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı

La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 58 günde 2600'den fazla binayı yaktı, ada kıyısında 41 hektarlık bir platform oluşturdu. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 58 gündür aktif Cumbre Vieja Yanardağı, şimdiye kadar 2 bin 623 binayı tahrip etti.Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sistemi'nin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgede 1042 hektarlık alanı kapladığı belirtildi.Lavlar şimdiye kadar büyük çoğunluğu konut 2 bin 623 binayı yıkarken, 111 binanın da kısmi zarar gördüğü kaydedildi.Bölgedeki 76.9 kilometrelik yolu tamamen kaplayan ve üç noktadan denize dökülen lavlar, ada kıyısında 41 hektarlık bir platform oluşturdu.Günde 12-15 bin arasında kükürtdioksit yayan volkan bölgede hava kirliliğine sebep olurken, yerel yönetim yetkilileri hava kirliliğindeki artıştan dolayı okulların yarın kapalı tutulacağını açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20211103/la-palma-adasindaki-yanardag-patlamasindan-sag-kurtulan-yavru-kediye-magma-adi-verildi-1050437179.html

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haberler, ispanya, yanardağ, cumbre vieja yanardağı