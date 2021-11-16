*Geriye dönüp baktığımda iyi ki gençlerle birlikte yol yürümüşüm, iyi ki onların önünü açacak işler yapmışım diyorum.*Bizler gençlerimizi geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Gençlerimiz çok farklı alanlardaki başarılarıyla bizi gururlandırıyor.*Hamdolsun terörü yok ettik
türkiye
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2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuşuyor