https://tr.sputniknews.com/20211116/cumhurbaskani-erdogan-baskent-millet-bahcesinde-yerel-yonetimler-genclik-festivalinde-konusuyor--1050855634.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuşuyor 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T14:29+0300

2021-11-16T14:29+0300

2021-11-16T14:44+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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*Geriye dönüp baktığımda iyi ki gençlerle birlikte yol yürümüşüm, iyi ki onların önünü açacak işler yapmışım diyorum.*Bizler gençlerimizi geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Gençlerimiz çok farklı alanlardaki başarılarıyla bizi gururlandırıyor.*Hamdolsun terörü yok ettik

türkiye

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan