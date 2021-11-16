https://tr.sputniknews.com/20211116/cumhurbaskani-erdogandan-basak-cengizin-ailesine-taziye-ziyareti-1050850306.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesine... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T13:03+0300

2021-11-16T13:03+0300

2021-11-16T13:03+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cinayet

başak cengiz

can göktuğ boz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi emine Erdoğan, Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etmişti.Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211113/cumhurbaskani-erdoganbasak-cengizin-anne-ve-babasiyla-telefonda-goruserek-aileye-bassagligi-diledi-1050765788.html

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recep tayyip erdoğan, cinayet, başak cengiz, can göktuğ boz