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https://tr.sputniknews.com/20211116/devrilen-tirdaki-pancarlar-yola-sacildi-1050835809.html
Devrilen TIR'daki pancarlar yola saçıldı
Devrilen TIR'daki pancarlar yola saçıldı
Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen TIR'daki pancarlar yola saçıldı. Pancarların iş makineleriyle temizlenmesinin... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T01:25+0300
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türkiye
kastamonu
tir
kaza
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Adnan Karadoğan yönetimindeki TIR, Kastamonu-Ankara kara yolunun Beşdeğirmenler mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kaza sonrası tırın kasasındaki pancarlar kara yoluna saçıldı. Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar iş makineleriyle yol kenarına taşındı. Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat karşı şeritten çift yönlü sağlandı.
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kastamonu, tir, kaza, pancar

Devrilen TIR'daki pancarlar yola saçıldı

01:25 16.11.2021
Kastamonu'da devrilen pancar yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası TIR'ın kasasındaki pancarlar kara yoluna saçıldı. Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar iş makineleriyle yol kenarına taşındı. Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat karşı şeritten çift yönlü sağlandı.
Kastamonu'da devrilen pancar yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası TIR'ın kasasındaki pancarlar kara yoluna saçıldı. Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar iş makineleriyle yol kenarına taşındı. Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat karşı şeritten çift yönlü sağlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen TIR'daki pancarlar yola saçıldı. Pancarların iş makineleriyle temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
Adnan Karadoğan yönetimindeki TIR, Kastamonu-Ankara kara yolunun Beşdeğirmenler mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza sonrası tırın kasasındaki pancarlar kara yoluna saçıldı. Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar iş makineleriyle yol kenarına taşındı. Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat karşı şeritten çift yönlü sağlandı.
Kastamonu'da devrilen pancar yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası TIR'ın kasasındaki pancarlar kara yoluna saçıldı. Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar iş makineleriyle yol kenarına taşındı. Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat karşı şeritten çift yönlü sağlandı.
Kastamonu'da devrilen pancar yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası TIR'ın kasasındaki pancarlar kara yoluna saçıldı. Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar iş makineleriyle yol kenarına taşındı. Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat karşı şeritten çift yönlü sağlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
Kastamonu'da devrilen pancar yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası TIR'ın kasasındaki pancarlar kara yoluna saçıldı. Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar iş makineleriyle yol kenarına taşındı. Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat karşı şeritten çift yönlü sağlandı.
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