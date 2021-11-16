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Devrilen TIR'daki pancarlar yola saçıldı
Kastamonu'da devrilen pancar yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası TIR'ın kasasındaki pancarlar kara yoluna saçıldı. Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar iş makineleriyle yol kenarına taşındı. Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat karşı şeritten çift yönlü sağlandı.
Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen TIR'daki pancarlar yola saçıldı. Pancarların iş makineleriyle temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
Adnan Karadoğan yönetimindeki TIR, Kastamonu-Ankara kara yolunun Beşdeğirmenler mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza sonrası tırın kasasındaki pancarlar kara yoluna saçıldı. Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar iş makineleriyle yol kenarına taşındı. Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat karşı şeritten çift yönlü sağlandı.
Kastamonu'da devrilen pancar yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası TIR'ın kasasındaki pancarlar kara yoluna saçıldı. Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar iş makineleriyle yol kenarına taşındı. Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat karşı şeritten çift yönlü sağlandı.
Kastamonu'da devrilen pancar yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası TIR'ın kasasındaki pancarlar kara yoluna saçıldı. Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar iş makineleriyle yol kenarına taşındı. Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat karşı şeritten çift yönlü sağlandı.