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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211116/dolar-1013-tl-seviyesini-asti-1050842108.html
Dolar, 10.13 TL seviyesini aştı
Dolar, 10.13 TL seviyesini aştı
Çift hanelerde fiyatlanmaya devam eden dolar, 10.13 TL seviyesini aştı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T09:52+0300
2021-11-16T09:52+0300
2021-11-16T10:05+0300
ekonomi
dolar
enflasyon
euro
ekonomi
dolar/tl
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Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.Yeni haftaya rekorla başlayan dolar dün günü, 10.06 seviyesinden kapatmıştı. Sabah saatlerinde yükselişini sürdüren dolar 10.1331 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gördü.
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dolar, enflasyon, euro, ekonomi, dolar/tl
Dolar, 10.13 TL seviyesini aştı 09:52 16.11.2021 (güncellendi: 10:05 16.11.2021)
Çift hanelerde fiyatlanmaya devam eden dolar, 10.13 TL seviyesini aştı.
Döviz kurlarında
yükseliş devam ediyor.
Yeni haftaya rekorla başlayan dolar dün günü, 10.06 seviyesinden kapatmıştı. Sabah saatlerinde yükselişini sürdüren dolar 10.1331 seviyesine yükselerek
tarihi zirvesini gördü.