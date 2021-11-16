Dolar yeni rekor kırdı: 10.28 TL

Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor. Yeni haftaya rekorla başlayan dolar dün günü, 10.06 seviyesinden kapatmıştı. Sabah saatlerinde yükselişini sürdüren dolar 10.21 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gören dolar, yeni rekor kırarak 10.28 TL seviyesine yükseldi.
Çift hanelerde fiyatlanmaya devam eden dolar, yeni rekor kırarak 10.28
Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor. Yeni haftaya rekorla başlayan dolar dün günü, 10.06 seviyesinden kapatmıştı. Sabah saatlerinde yükselişini sürdüren dolar 10.21 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gören dolar, yeni rekor kırarak 10.28 TL seviyesine yükseldi.