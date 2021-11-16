https://tr.sputniknews.com/20211116/dolmusta-koltugu-kirinca-77-kilo-verdi-1050854349.html

Dolmuşta koltuğu kırınca 77 kilo verdi

Dolmuşta koltuğu kırınca 77 kilo verdi

Fethiye'de yaşayan ve şişmanlıktan dolmuşta oturduğu koltuğun kırıldığını fark eden Hulusi Ergen, spora başlayarak 3 yılda 77 kilo vermeyi başardı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T14:06+0300

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yaşam

boks

koltuk

kilo verme

dolmuş

fitness

spor salonu

muay thai

kilo

kilo kontrolü

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2018 yılında 157 kilo olan Hulisi Ergen, dolmuşta oturduğu engelli koltuğunun kırılması ile adeta hayatı değişti. Zayıflamaya karar veren Ergen, spor salonuna giderek Muay Thai ve boksla ilgilenmeye başladı. 3 yıl boyunca gece gündüz demeden çalışan Ergen, şu an 80 kiloya düştü.25 yaşındaki Hulusi Ergen, bu değişimini şöyle anlattı:“Dolmuşa bindim, bir baktım hiç boş koltuk yok. Ben de ayakta gidiyordum, engelli koltuğunu görünce oturayım dedim. Tanıdıklar arkadaşlarım da vardı. 157 kiloydum o an. Koltuk birden çatırdadı. Herkesin dikkati benim üzerime dönünce utancımdan ne yapacağımı şaşırdım. Dolmuştan iner inmez hemen bugünkü eğitim gördüğüm, salonuma koştum. Çalışmalar ile 3 yılın sonunda 77 kilo verdim. Haftanın beş günü antrenman yaptım. Sabah-akşam düzenli koşular yaptım. Antrenman günlerimde protein ağırlıklı beslendim. Akşamları da belli bir saatten sonra yemek yemedim.”Hedefi milli takımKendisini uzun zamandır görmeyenlerin yeni hali ile tanıyamadığını ifade eden Ergen hedefinin milli takıma girmek olduğunu söyledi.Muay Thai antrenörü Songül Ayten de “Hulusi disiplinli bir hayata geçiş yaptı ve emeklerinin karşılığını da aldı. Hulusi ile milli takıma kadar yolumuz var” dedi.

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boks, koltuk, kilo verme, dolmuş, fitness, spor salonu, muay thai, kilo, kilo kontrolü