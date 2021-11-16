https://tr.sputniknews.com/20211116/doviz-kurunda-artis-devam-ediyor-dolar-euro-ile-sterlin-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyelerinde-1050852565.html

Döviz kurunda artış devam ediyor: Dolar, Euro ile Sterlin, tüm zamanların en yüksek seviyelerinde

Döviz kurunda artış devam ediyor: Dolar, Euro ile Sterlin, tüm zamanların en yüksek seviyelerinde

Sabah saatlerinde 10.21 seviyesini aşan dolar, çift haneli seviyelerde ilerlemeye devam ediyor. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T13:37+0300

2021-11-16T13:37+0300

2021-11-16T13:37+0300

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Türk lirası, güne dolar karşısında yüzde 1’lik değer kaybıyla başladı. Sabah saatlerinde 10,2157 ile yeni bir rekor kıran Dolar/TL kuru, bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırarak yükselişini sürdürdü. Kurda sene başından bu yana yaşanan yükselişin yüzde 36'yı aştığı belirtilirken, Euro/TL de rekor tazeleyerek 11.6234'ü gördü. Resmi enflasyon rakamlarının yüzde 20'ye dayandığı Türkiye piyasalarında, Merkez Bankası’nın (TCMB) sert faiz indirimlerine gitmesi ve faiz indirimlerine devam edileceği yönündeki beklenti, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybına yol açan önemli etkenler arasında gösteriliyor. Sterlin de zirvedeEuro ve dolarla birlikte, 13,7369 seviyesini gören Sterlin de 1.5 oranında artışla tüm zamanların zirvesinde.

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2021

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