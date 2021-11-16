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Dr. Bozoğlu: Yasa tüm tarafların katılımı ile hazırlanmalı
Dr. Bozoğlu: Yasa tüm tarafların katılımı ile hazırlanmalı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında iklim kanunu hazırladıklarını duyurdu. İklim Değişikliği... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T13:04+0300
2021-11-16T13:04+0300
türkiye
iklim değişikliği
küresel iklim
baran bozoğlu
murat kurum
iklim
iklim kriziyle mücadele
paris iklim anlaşması
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Paris İklim Anlaşması'na taraf olan Türkiye’nin iklim değişikliği konusunda çerçeve niteliği taşıyacak olan iklim kanun hazırlıklarına başlandı. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “İklim kanununun hazırlandığını” duyurdu. Kurum “Meclisimizle birlikte bir iklim kanunu hazırlıyoruz ve bu çerçevede, inşallah, ülkemizin 2053 yılı vizyonu çerçevesinde adımlarımızı atacağız” sözlerini kullandı.Vizyon belgesi hazırlanacakBakan Kurum, Paris İklim Anlaşması’na Türkiye’nin taraf olduktan sonra bir vizyon belgesi hazırlanacağını da açıkladığı komisyon konuşmasında “Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi, 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliği strateji belgesi hazırlanacak. Çalışmalarımızı da bu strateji belgesi çerçevesinde hemen hemen her alanda yapacağız; sanayi alanında, turizm alanında, tarım alanında, yine çevre ve şehircilik alanında 2053 vizyonumuza ilişkin stratejik plan çerçevesinde adımlarımızı atacağız. Bu anlamda, ocak ayında iklim şurası düzenleyeceğiz” dedi.'Düzenlemeler kapsayıcı olmalı'İklim kanunun ve strateji belgesi hazırlıklarını Sputnik’e değerlendiren İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu “İklim değişikliği ile mücadelede iki temel konu ön plana çıkıyor. Bir tanesi sera gazı emisyonlarının yani iklim değişikliğine sebep olan gazların azaltılması yönünde atılacak adımlar, bir de iklim değişikliğine uyum. Bu iki konuyu ele alabilecek bir kanun ihtiyacımız var. Bu kanunun bir süredir çalışıldığını biliyoruz. Taslakların hazırlandığını biliyoruz ancak nihai olarak önümüzdeki haftalardaki veya aylarda yapılacak olan iklim şurasından sonra ele alınacağı ifade ediliyor. Bu iyi ve olumlu bir gelişme. Bunun bütün taraflarıyla konunun konuşulması lazım. Tek başına çevresel veya iklim meselesi değil, aynı zamanda ekonomik, sosyolojik birçok yansıması oluşabilecek. Dolayısıyla bütün bakanlıkların kamu kuruluşlarının çalışma alanını belirleyecek, ülkemizin geleceğine dair bir perspektif çizecek bir kanun olması gerekiyor. Bütün paydaşlar ve ortak akılla nasıl Paris anlaşması meclisten oybirliği ile geçtiyse bu kanunun da bu yaklaşımda bütün tarafları işin içerisine katarak yapılması önemli. Bu nedenle Ocak ayında yapılacak şurayı oldukça değerli buluyoruz” değerlendirmesini yaptı.'Su kullanımı da düzenlenmeli'Yasayla birlikte su yönetimi konusunun da ele alınması gerektiğine dikkat çeken Bozoğlu ”Burada dikkat edilmesi gereken yeni bir başkanlık kuruldu. Bakanlığın altında kurulan İklim başkanlığı bu kanun ile beraber su yönetimi anlayışının da çok başlılıktan kurtaracak bir çözüm bulunması lazım. Bu kanun hem sera gazı azaltımını hem kömür kullanımını çıkışı kolaylaştırması gerekiyor. Yeni güncel bilimsel çalışmaların ekonomiye, sanayiye, ticarete ve kamu alanına aktarmak gerekiyor. Ön açıcı kapsayıcı, bütün bakanlıkların planlamalarına yön veren, hiç kuşkusuz içerisinde yaptırımlarında olacağı bir kanun çalışması ne ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
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iklim değişikliği, küresel iklim, baran bozoğlu, murat kurum, iklim, iklim kriziyle mücadele, paris iklim anlaşması

Dr. Bozoğlu: Yasa tüm tarafların katılımı ile hazırlanmalı

13:04 16.11.2021
© REUTERS / Ueslei Marcelinoİklim değişikliği raporu
İklim değişikliği raporu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / Ueslei Marcelino
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında iklim kanunu hazırladıklarını duyurdu. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, yasanın tüm tarafların katılımı ile hazırlanması gerektiğini söyledi.
Paris İklim Anlaşması'na taraf olan Türkiye’nin iklim değişikliği konusunda çerçeve niteliği taşıyacak olan iklim kanun hazırlıklarına başlandı. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “İklim kanununun hazırlandığını” duyurdu. Kurum “Meclisimizle birlikte bir iklim kanunu hazırlıyoruz ve bu çerçevede, inşallah, ülkemizin 2053 yılı vizyonu çerçevesinde adımlarımızı atacağız” sözlerini kullandı.

Vizyon belgesi hazırlanacak

Bakan Kurum, Paris İklim Anlaşması’na Türkiye’nin taraf olduktan sonra bir vizyon belgesi hazırlanacağını da açıkladığı komisyon konuşmasında “Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi, 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliği strateji belgesi hazırlanacak. Çalışmalarımızı da bu strateji belgesi çerçevesinde hemen hemen her alanda yapacağız; sanayi alanında, turizm alanında, tarım alanında, yine çevre ve şehircilik alanında 2053 vizyonumuza ilişkin stratejik plan çerçevesinde adımlarımızı atacağız. Bu anlamda, ocak ayında iklim şurası düzenleyeceğiz” dedi.

'Düzenlemeler kapsayıcı olmalı'

İklim kanunun ve strateji belgesi hazırlıklarını Sputnik’e değerlendiren İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu İklim değişikliği ile mücadelede iki temel konu ön plana çıkıyor. Bir tanesi sera gazı emisyonlarının yani iklim değişikliğine sebep olan gazların azaltılması yönünde atılacak adımlar, bir de iklim değişikliğine uyum. Bu iki konuyu ele alabilecek bir kanun ihtiyacımız var. Bu kanunun bir süredir çalışıldığını biliyoruz. Taslakların hazırlandığını biliyoruz ancak nihai olarak önümüzdeki haftalardaki veya aylarda yapılacak olan iklim şurasından sonra ele alınacağı ifade ediliyor. Bu iyi ve olumlu bir gelişme. Bunun bütün taraflarıyla konunun konuşulması lazım. Tek başına çevresel veya iklim meselesi değil, aynı zamanda ekonomik, sosyolojik birçok yansıması oluşabilecek. Dolayısıyla bütün bakanlıkların kamu kuruluşlarının çalışma alanını belirleyecek, ülkemizin geleceğine dair bir perspektif çizecek bir kanun olması gerekiyor. Bütün paydaşlar ve ortak akılla nasıl Paris anlaşması meclisten oybirliği ile geçtiyse bu kanunun da bu yaklaşımda bütün tarafları işin içerisine katarak yapılması önemli. Bu nedenle Ocak ayında yapılacak şurayı oldukça değerli buluyoruz” değerlendirmesini yaptı.

'Su kullanımı da düzenlenmeli'

Yasayla birlikte su yönetimi konusunun da ele alınması gerektiğine dikkat çeken Bozoğlu ”Burada dikkat edilmesi gereken yeni bir başkanlık kuruldu. Bakanlığın altında kurulan İklim başkanlığı bu kanun ile beraber su yönetimi anlayışının da çok başlılıktan kurtaracak bir çözüm bulunması lazım. Bu kanun hem sera gazı azaltımını hem kömür kullanımını çıkışı kolaylaştırması gerekiyor. Yeni güncel bilimsel çalışmaların ekonomiye, sanayiye, ticarete ve kamu alanına aktarmak gerekiyor. Ön açıcı kapsayıcı, bütün bakanlıkların planlamalarına yön veren, hiç kuşkusuz içerisinde yaptırımlarında olacağı bir kanun çalışması ne ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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