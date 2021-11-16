Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211116/dso-dunyada-tutun-kullanan-nufusun-2025te-127-milyara-inmesi-bekleniyor-1050864440.html
DSÖ: Dünyada tütün kullanan nüfusun 2025'te 1.27 milyara inmesi bekleniyor
DSÖ: Dünyada tütün kullanan nüfusun 2025'te 1.27 milyara inmesi bekleniyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Geliştirme Departmanı Direktörü Dr. Rüdiger Krech, "2025'te küresel tütün kullanıcı sayısının 1.27 milyara düşmesi bekleniyor"... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T18:03+0300
2021-11-16T18:04+0300
dünya
bm
sigara
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
sigara içmek
açıklama
sigara yasağı
tütün
sigara paketi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1043162298_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e8fb1e2db46694df0bad2b65126e64c2.jpg
BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan Krech, küresel tütün kullanımındaki son durumu değerlendirdi.Krech, 2015'ten 2020'ye kadar tütün kullanıcı sayısının 1.32 milyardan 1.3 milyara gerilediğini kaydederek "Halihazırda 60 ülke, 2025'e kadar tütün kullanımını yüzde 30 azaltma hedefini gerçekleştirme yolunda ilerliyor. dedi.DSÖ'nün Tütün Kontrolü Çerçeve Anlaşması sayesinde milyonlarca kişinin hayatının kurtarıldığını belirten Krech, "Tütün kontrolünün dünyada etki gösterdiği açıktır. Bu konuda birçok ülkede olumlu gelişmeye şahitlik ediyoruz. Fakat elde edilen başarıların kalıcı olması için daha fazla bastırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.Krech, DSÖ'nün 'Tütün Kullanımının Bırakılması için Küresel Yatırım' raporuna göre sigara bırakmak için ücretsiz telefon danışma hatları ve tütün kullanımının zararına ilişkin SMS bilgilendirmeleri gibi çabalarının 2030'a kadar 152 milyon kişiye tütünü bıraktırabileceği bilgisini paylaştı.Kovid-19, 80 ülkede tütün kullanımının düşüşünü tetiklediYeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin de tütün kullanımının azalmasına yardımcı olduğunu ifade eden Krech, "Kovid-19, 80 ülkede tütün kullanımının azaltılması yönünde etki gösterdi" dedi.Kovid-19'un etkisiyle küresel tütün kullanımının giderek azaldığını belirten Krech, 2025'te küresel tütün kullanıcı sayısının 1.27 milyara düşeceği öngörüsünde bulundu.Krech, DSÖ'nün küresel tütün kullanımına ilişkin güncel istatistiklerini paylaştı.Buna göre 2020'de küresel nüfusun yüzde 22.3'ü tütün kullanırken bunların yüzde 36.7'sini erkekler, yüzde 7.8'ini kadınlar oluşturdu.38 milyon çocuk tütün kullanıyorAyrıca geçen yıl dünyada 13-15 yaş arası 38 milyon çocuğun tütün kullandığı tespit edildi.Tütün kullanımı oranlarında en hızlı azalma, DSÖ'nün Amerika bölgesinde görülürken bu bölgede 2010'dan 2020'ye tütün kullanımı yüzde 21'den yüzde 16'ya geriledi.DSÖ'nün Afrika bölgesi en az tütün kullanılan bölge olarak saptandı ve 2010'dan 2020'ye tütün kullanımı yüzde 15'ten yüzde 10'a düştü.Kadın nüfusunun yüzde 18'inin tütün kullandığı Avrupa ise kadınların en çok tütün kullandığı bölge olmayı sürdürdü.Toplam nüfusunun yüzde 29'u tütün kullanan Güneydoğu Asya, en çok tütün tüketiminin olduğu bölge olma özelliğini sürdürürken, buna karşın bölge ülkelerinde tütün kullanımının giderek azaldığı vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20211013/abdde-bir-elektronik-sigara-ilk-kez-fda-onayi-aldi-1049791514.html
https://tr.sputniknews.com/20211101/oturdugu-evi-atese-verdi-balkona-cikip-sigara-icti-1050356286.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1043162298_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_e4e6e56f81432aefbb542dd472ba62a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm, sigara, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), sigara içmek, açıklama, sigara yasağı, tütün, sigara paketi

DSÖ: Dünyada tütün kullanan nüfusun 2025'te 1.27 milyara inmesi bekleniyor

18:03 16.11.2021 (güncellendi: 18:04 16.11.2021)
© AASigara
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Geliştirme Departmanı Direktörü Dr. Rüdiger Krech, "2025'te küresel tütün kullanıcı sayısının 1.27 milyara düşmesi bekleniyor" dedi.
BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan Krech, küresel tütün kullanımındaki son durumu değerlendirdi.
Krech, 2015'ten 2020'ye kadar tütün kullanıcı sayısının 1.32 milyardan 1.3 milyara gerilediğini kaydederek "Halihazırda 60 ülke, 2025'e kadar tütün kullanımını yüzde 30 azaltma hedefini gerçekleştirme yolunda ilerliyor. dedi.
DSÖ'nün Tütün Kontrolü Çerçeve Anlaşması sayesinde milyonlarca kişinin hayatının kurtarıldığını belirten Krech, "Tütün kontrolünün dünyada etki gösterdiği açıktır. Bu konuda birçok ülkede olumlu gelişmeye şahitlik ediyoruz. Fakat elde edilen başarıların kalıcı olması için daha fazla bastırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
Krech, DSÖ'nün 'Tütün Kullanımının Bırakılması için Küresel Yatırım' raporuna göre sigara bırakmak için ücretsiz telefon danışma hatları ve tütün kullanımının zararına ilişkin SMS bilgilendirmeleri gibi çabalarının 2030'a kadar 152 milyon kişiye tütünü bıraktırabileceği bilgisini paylaştı.
elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
DÜNYA
ABD'de bir elektronik sigara ilk kez FDA onayı aldı
13 Ekim, 17:38

Kovid-19, 80 ülkede tütün kullanımının düşüşünü tetikledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin de tütün kullanımının azalmasına yardımcı olduğunu ifade eden Krech, "Kovid-19, 80 ülkede tütün kullanımının azaltılması yönünde etki gösterdi" dedi.
Kovid-19'un etkisiyle küresel tütün kullanımının giderek azaldığını belirten Krech, 2025'te küresel tütün kullanıcı sayısının 1.27 milyara düşeceği öngörüsünde bulundu.
Krech, DSÖ'nün küresel tütün kullanımına ilişkin güncel istatistiklerini paylaştı.
Buna göre 2020'de küresel nüfusun yüzde 22.3'ü tütün kullanırken bunların yüzde 36.7'sini erkekler, yüzde 7.8'ini kadınlar oluşturdu.

38 milyon çocuk tütün kullanıyor

Ayrıca geçen yıl dünyada 13-15 yaş arası 38 milyon çocuğun tütün kullandığı tespit edildi.
Tütün kullanımı oranlarında en hızlı azalma, DSÖ'nün Amerika bölgesinde görülürken bu bölgede 2010'dan 2020'ye tütün kullanımı yüzde 21'den yüzde 16'ya geriledi.
DSÖ'nün Afrika bölgesi en az tütün kullanılan bölge olarak saptandı ve 2010'dan 2020'ye tütün kullanımı yüzde 15'ten yüzde 10'a düştü.
Kadın nüfusunun yüzde 18'inin tütün kullandığı Avrupa ise kadınların en çok tütün kullandığı bölge olmayı sürdürdü.
Toplam nüfusunun yüzde 29'u tütün kullanan Güneydoğu Asya, en çok tütün tüketiminin olduğu bölge olma özelliğini sürdürürken, buna karşın bölge ülkelerinde tütün kullanımının giderek azaldığı vurgulandı.
Adana’da sinir krizi geçiren 19 yaşındaki genç oturdukları apartman dairesini ateşe verip balkona çıkarak sigara içti. Bir süre sonra dumanlardan etkilenen genç itfaiye tarafından kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
TÜRKİYE
Oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti
1 Kasım, 02:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:19ÇHD’li avukatların davasında mütalaa açıklandı: 53.5 yıla kadar hapis talebi
19:03İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
18:52'Lukaşenko, sınırdaki göçmenlerin lojistik merkezine alınması için talimat verdi'
18:49Britanya Başbakanı'nın babasını, biri milletvekili diğeri gazeteci iki kadın cinsel tacizle suçladı
18:38AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' yanıtı: Herkesten tek tek özür dilemesi gerekir
18:3014 gündür kayıp olan gencin cesedi, evin çatısında bulundu
18:27İspanya'da Uluslararası Dünya Flamenko Günü buruk kutlandı
18:19Bangladeş'te koronavirüs aşı kampanyası başlatıldı, uzun kuyruklar oluştu
18:19Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu
18:17Karadağ'da golcü isim, Türkiye maçında sahada olmayacak
18:12AK Parti, TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen yeni yasa teklifini Meclis'e sundu
18:03Boşanan çiftin ortak koleksiyonu 676 milyon dolara satıldı
18:03DSÖ: Dünyada tütün kullanan nüfusun 2025'te 1.27 milyara inmesi bekleniyor
17:56Rusya ve Belarus, sınırdaki göçmenlere güç kullanan Polonya’yı kınadı: "Doğrudan provokasyon"
17:43Şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti
17:38ABD'li senatör Bob Menendez: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum
17:33Dolar'da yeni rekor: 10.44'ü test etti
17:32‘ABD ve NATO’nun Karadeniz’deki faaliyeti Rusya’ya baskı çabası’
17:20AİHM'den Gürcistan'a: Saakaşvili'nin güvenliğini sağlayın
17:10Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi