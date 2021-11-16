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https://tr.sputniknews.com/20211116/dunyaca-unlu-rus-balalayka-ustasi-gorbachevin-turkiye-konserleri-buyuk-basari-elde-etti-1050836938.html
Dünyaca ünlü Rus balalayka ustası Gorbachev’in Türkiye konserleri büyük başarı elde etti
Dünyaca ünlü Rus balalayka ustası Gorbachev’in Türkiye konserleri büyük başarı elde etti
Birçok uluslararası yarışmada ödül kazanan dünyaca ünlü Rus balalayka virtüözü Andrey Gorbachev’in, Ankara ve İstanbul'da verdiği iki konserde büyük başarı... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T03:21+0300
2021-11-16T03:21+0300
yaşam
ankara
istanbul
rus
besteci
balalayka
virtüöz
andrey gorbachev
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, birçok uluslararası yarışmada ödül kazanan dünyaca ünlü Rus balalayka virtüözü Andrey Gorbachev, Ankara ve İstanbul'da verdiği iki konserde büyük başarı elde etti.Rus virtüöz, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’nın eşliğinde ve yeni tesisinde verdiği konserden sonra Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un daveti üzerine İstanbul'da yeni açılan Atatürk Kültür Merkezi'nin salonunda da müzikseverlerle buluştu.En büyük iki Türk kentinin sakinleri, Rus virtüözün Sarasate, Bizet ve Tsıgankov'un eserlerini seslendirdiği muhteşem performansını, uzun süre sahnede tutarak alkışladı. Uzun süreli alkışların ardından sahnede kalan Gorbachev, Kalinka ve Paganini’nin Caprice No. 24 adlı parçasını da seslendirdi.Konserden sonra Sputnik’e açıklamalarda Gorbachev, “Türkiye'de elde ettiğim izlenimler muhteşem. Burası, bir stadyumda 12 bin kişinin karşısında tüm bir bölümü çalmayı başardığım tek ülke. Ve bunu 2012 yılında yönetici Amina Aygistova başardı. Bunun başka bir örneği yok, zira Rusya'da bile hiç kimse balalayka için bir stadyum dolusu toplayamıyor. Bu hayatımın en büyük konseriydi” ifadelerini paylaştı.Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’nın Ankara’daki yeni tesisinin hem akustik, hem de mimari performans açısından dünyanın en iyi salonlarından biri olduğuna dikkat çeken Gorbachev, “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'ndan arkadaşlarımın konser vermem için buraya davet etmesi beni çok mutlu etti. Genç kadro, önde gelen profesyonel orkestra şefi Can Okan. Bu olağanüstü müzisyene dünya çapında bir kariyer diliyorum” diye konuştu.Rus virtüöz, balalaykanın belirgin ulusal özelliklere sahip olmasına rağmen, bu enstrümanla Pablo Sarasate, George Gershwin, Sergey Slonimskiy, Mikhail Bronner, Efrem Podgaits ve diğer seçkin bestecilerin eserlerini başarıyla çalmanın mümkün olduğunu ifade etti.Rus müzisyen, repertuvarında bulunan birçok klasik eserin balalayka için uyarlamalarını kendisi yapıyor. Gorbachev, balalayka öğretmeni, Rusya’nın onurlu sanat çalışanı Prof. İvan İnşakov ile birlikte modern balalayka okulunun da kurucusu.
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ankara, istanbul, rus, besteci, balalayka, virtüöz, andrey gorbachev

Dünyaca ünlü Rus balalayka ustası Gorbachev’in Türkiye konserleri büyük başarı elde etti

03:21 16.11.2021
© SputnikBirçok uluslararası yarışmada ödül kazanan dünyaca ünlü Rus balalayka virtüözü Andrey Gorbachev
Birçok uluslararası yarışmada ödül kazanan dünyaca ünlü Rus balalayka virtüözü Andrey Gorbachev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Sputnik
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Birçok uluslararası yarışmada ödül kazanan dünyaca ünlü Rus balalayka virtüözü Andrey Gorbachev’in, Ankara ve İstanbul'da verdiği iki konserde büyük başarı elde ettiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, birçok uluslararası yarışmada ödül kazanan dünyaca ünlü Rus balalayka virtüözü Andrey Gorbachev, Ankara ve İstanbul'da verdiği iki konserde büyük başarı elde etti.
Rus virtüöz, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’nın eşliğinde ve yeni tesisinde verdiği konserden sonra Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un daveti üzerine İstanbul'da yeni açılan Atatürk Kültür Merkezi'nin salonunda da müzikseverlerle buluştu.
En büyük iki Türk kentinin sakinleri, Rus virtüözün Sarasate, Bizet ve Tsıgankov'un eserlerini seslendirdiği muhteşem performansını, uzun süre sahnede tutarak alkışladı. Uzun süreli alkışların ardından sahnede kalan Gorbachev, Kalinka ve Paganini’nin Caprice No. 24 adlı parçasını da seslendirdi.
Konserden sonra Sputnik’e açıklamalarda Gorbachev, “Türkiye'de elde ettiğim izlenimler muhteşem. Burası, bir stadyumda 12 bin kişinin karşısında tüm bir bölümü çalmayı başardığım tek ülke. Ve bunu 2012 yılında yönetici Amina Aygistova başardı. Bunun başka bir örneği yok, zira Rusya'da bile hiç kimse balalayka için bir stadyum dolusu toplayamıyor. Bu hayatımın en büyük konseriydi” ifadelerini paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’nın Ankara’daki yeni tesisinin hem akustik, hem de mimari performans açısından dünyanın en iyi salonlarından biri olduğuna dikkat çeken Gorbachev, “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'ndan arkadaşlarımın konser vermem için buraya davet etmesi beni çok mutlu etti. Genç kadro, önde gelen profesyonel orkestra şefi Can Okan. Bu olağanüstü müzisyene dünya çapında bir kariyer diliyorum” diye konuştu.
Rus virtüöz, balalaykanın belirgin ulusal özelliklere sahip olmasına rağmen, bu enstrümanla Pablo Sarasate, George Gershwin, Sergey Slonimskiy, Mikhail Bronner, Efrem Podgaits ve diğer seçkin bestecilerin eserlerini başarıyla çalmanın mümkün olduğunu ifade etti.
Rus müzisyen, repertuvarında bulunan birçok klasik eserin balalayka için uyarlamalarını kendisi yapıyor. Gorbachev, balalayka öğretmeni, Rusya’nın onurlu sanat çalışanı Prof. İvan İnşakov ile birlikte modern balalayka okulunun da kurucusu.
© SputnikBirçok uluslararası yarışmada ödül kazanan dünyaca ünlü Rus balalayka virtüözü Andrey Gorbachev
Birçok uluslararası yarışmada ödül kazanan dünyaca ünlü Rus balalayka virtüözü Andrey Gorbachev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
Birçok uluslararası yarışmada ödül kazanan dünyaca ünlü Rus balalayka virtüözü Andrey Gorbachev
© Sputnik
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