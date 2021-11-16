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https://tr.sputniknews.com/20211116/ehliyet-almak-icin-76-yasinda-okuma-yazma-ogrendi-1050857457.html
Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi
Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi
Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hikmet Karaahmet’in okuma yazma öğrenme azmi genç kursiyerlere örnek oluyor. Birinci kademe okuma yazma... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T14:59+0300
2021-11-16T14:59+0300
yaşam
giresun
ehliyet
araba
kadın
bulancak
yaşlı
okuma yazma kursu
okuma-yazma
yaşlı kadınlar
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Giresun’un Bulancak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan 'Nerde kalmıştık' kursuna katılan 76 yaşındaki Hikmet Karaahmet , yaşına rağmen her gün evinden gelip Halk Eğitim Merkezi'nin merdivenlerini okuma yazmak için çıkıyor. Bulancak Halk Eğitim Merkezi’nin en yaşlı kursiyeri olarak 1 çocuk, 3 torun sahibi Hikmet Karaahmet, ilerlemiş yaşına rağmen okuma yazma öğreniyor. Birinci kademe okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 76 yaşındaki kursiyer Hikmet Nine, hayalinin ehliyet sahibi olduktan sonra bir de araba almak olduğunu söylüyor.Her yaşta öğrenmenin ve okumanın yaşı olmayacağını ifade eden Hikmet Karaahmet, “Okumak, yazmak hep öğrenmek istemiştim. Bu fırsat geçince değerlendirdim çok rahat okuma yazma öğrendim. Bir çocuğum ve 3 torunum var çocuğumu okuttum, torunlarım da okuyorlar. Onlar da okuma yazma öğrenmemede hep yardımcı oldular. Halk Eğitim Merkezindeki hocalarımızda özveriyle, sabırla çok ilgilendiler ve okur-yazar olmama benim kadar sevindiler” dedi.Hayali önce ehliyet, sonra 1976 model bir arabaHayalinin önce ehliyet sonra da nostaljik bir araba sahibi olmak olduğunu da anlatan Hikmet Nine, “Allah izin verirse 2. kademe okuma yazma kursuna da katılacağım. Sadece hedefim bunlarla sınırlı değil, ehliyet almak istiyorum sonra da 1975 model araba alıp kullanmak istiyorum. Nostaljik arabaları seviyorum, herhalde bizim gençliğimizi hatırlatıyorlar. Bir de paramız o model arabalara yeter. Ben de zaten çorap satarak geçimimi sağlıyorum. Gençler, yaşlılar benim yaşımda olanlar kendilerini eve kapatmasınlar, hayallerinizin peşinden koşsunlar. Okuma yazma öğrenmek çok şey öğrenmek demektir. Okuma yazma bilmeyen gençlere, yaşlılara tavsiye ediyorum. 80 yaşında bile öğrenmek isteyen öğrenebilir öğretmenlerimiz elinden geleni yapıyorlar biz neden eve kapanalım” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211019/karamollaoglu-islam-cografyasinda-nufusun-3de-1i-okuma-yazma-bilmiyor-1049979018.html
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giresun, ehliyet, araba, kadın, bulancak, yaşlı, okuma yazma kursu, okuma-yazma, yaşlı kadınlar

Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi

14:59 16.11.2021
© İHAEhliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi
Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© İHA
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Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hikmet Karaahmet’in okuma yazma öğrenme azmi genç kursiyerlere örnek oluyor. Birinci kademe okuma yazma kursunun başarıyla tamamlayan Hikmet Nine, ikinci kademe okuma yazma kursuna da katılarak önce ehliyet, sonra da bir araba sahibi olmak istiyor.
Giresun’un Bulancak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan 'Nerde kalmıştık' kursuna katılan 76 yaşındaki Hikmet Karaahmet , yaşına rağmen her gün evinden gelip Halk Eğitim Merkezi'nin merdivenlerini okuma yazmak için çıkıyor.
Bulancak Halk Eğitim Merkezi’nin en yaşlı kursiyeri olarak 1 çocuk, 3 torun sahibi Hikmet Karaahmet, ilerlemiş yaşına rağmen okuma yazma öğreniyor. Birinci kademe okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 76 yaşındaki kursiyer Hikmet Nine, hayalinin ehliyet sahibi olduktan sonra bir de araba almak olduğunu söylüyor.
Her yaşta öğrenmenin ve okumanın yaşı olmayacağını ifade eden Hikmet Karaahmet, “Okumak, yazmak hep öğrenmek istemiştim. Bu fırsat geçince değerlendirdim çok rahat okuma yazma öğrendim. Bir çocuğum ve 3 torunum var çocuğumu okuttum, torunlarım da okuyorlar. Onlar da okuma yazma öğrenmemede hep yardımcı oldular. Halk Eğitim Merkezindeki hocalarımızda özveriyle, sabırla çok ilgilendiler ve okur-yazar olmama benim kadar sevindiler” dedi.

Hayali önce ehliyet, sonra 1976 model bir araba

Hayalinin önce ehliyet sonra da nostaljik bir araba sahibi olmak olduğunu da anlatan Hikmet Nine, “Allah izin verirse 2. kademe okuma yazma kursuna da katılacağım. Sadece hedefim bunlarla sınırlı değil, ehliyet almak istiyorum sonra da 1975 model araba alıp kullanmak istiyorum. Nostaljik arabaları seviyorum, herhalde bizim gençliğimizi hatırlatıyorlar. Bir de paramız o model arabalara yeter. Ben de zaten çorap satarak geçimimi sağlıyorum. Gençler, yaşlılar benim yaşımda olanlar kendilerini eve kapatmasınlar, hayallerinizin peşinden koşsunlar. Okuma yazma öğrenmek çok şey öğrenmek demektir. Okuma yazma bilmeyen gençlere, yaşlılara tavsiye ediyorum. 80 yaşında bile öğrenmek isteyen öğrenebilir öğretmenlerimiz elinden geleni yapıyorlar biz neden eve kapanalım” diye konuştu.
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
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Karamollaoğlu: İslam coğrafyasında nüfusun 3’de 1’i okuma yazma bilmiyor
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