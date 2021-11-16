https://tr.sputniknews.com/20211116/elon-muskin-tesla-hissesi-satislarinda-yolun-sonu-gozukmuyor-1050859816.html

Elon Musk'ın Tesla hissesi satışlarında yolun sonu gözükmüyor

Elon Musk'ın Tesla hissesi satışlarında yolun sonu gözükmüyor

Tesla CEO'su, elektrikli araç devinin 930 milyon dolarlık hissesini daha sattı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T16:10+0300

2021-11-16T16:10+0300

2021-11-16T16:10+0300

ekonomi

elon musk

tesla

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Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Elon Musk'ın gerçekleşmemiş kazançlarla ilgili vergi borçlarını ödemek için kurucusu ve CEO'su olduğu dünyanın en değerli otomotiv üreticisi Tesla'daki yüzde 10 hissesini satıp satmama konusunda Twitter'da anket açması sonrası hisse satışı tam gaz devam ediyor. ABD menkul kıymetler borsasına pazartesi günü yapılan bildirime göre, Musk, hisse senedi opsiyonlarının uygulanmasıyla ilgili vergi stopaj yükümlülüklerini karşılamak için 930 milyon dolarlık Tesla hissesi daha sattı. Buna göre Tesla CEO'su, her biri 6.24 dolardan 2.1 milyon hisse satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra 934 bin 91 hisse satışı gerçekleştirdi. Tesla hisseleri 1013.39 dolardan kapandı. Musk'ın hisse senetlerinin kullanım fiyatı ile adil piyasa değeri arasındaki fark üzerinden gelir vergisi ödemesi gerekiyor. Musk'ın satışa başlamasından önce Forbes'e göre Tesla'daki hisselerinin yüzde 10'una 20-25 milyar dolar bandında değer biçildiğinden, açtığı satış anketi '25 milyar dolarlık en pahalı tweet' diye nitelenmişti. Bir yandan anket satış yönünde sonuçlanırken, diğer yandan Musk, ilkin 10 Kasım'da Tesla'daki yaklaşık 4 milyar dolarlık 3.6 milyon hissesini satmanın yanısıra yaklaşık 2.2 milyon hisse satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra yaklaşık 1.1 milyar dolarlık 934 bin hisse daha sattı, ardından 11 Kasım'da 687 milyon dolar değerinde 639 binden fazla hisse satışı yaptı. Son satış bildirimi, 930 milyon dolarlık 934 bin 91 hisse için yapıldı.Bildirimlere göre opsiyonla ilgili iki satış, kurum içinden kişilerin bir programa göre önceden planlanmış işlemler oluşturmasıyla eylül ayında ayarlanmıştı.2012'de Tesla'nın kendisine verdiği hisse senedi opsiyonlarında 10 milyar dolardan fazla potansiyel vergi faturasıyla karşı karşıya olan Musk'ın 22.86 milyon hisse satın alma opsiyonunun vadesi Ağustos 2022'de sona erecek. CNBC'ye göre hisse senedi satışlarına devam etmesinin ağustos ayına kadar tamamlaması gereken hisse senedi opsiyonu işlemleriyle ilgisi olmayabilir. Bu da gelecekte hisse senedi satışlarına devam edeceği anlamına gelir. ABD'li finans yatırım şirketi Wedbush'un analistlerinden Daniel Ives'a göre, 'Wall Street, Musk'ın yıl sonundan önce hissesinin yüzde 10'unu satması beklentisiyle baskı oluşturuyor'.Bu arada Musk'ın karşılaştığı hukuki sorunlar bitmiyor. JPMorgan Chase Bankası, elektrikli otomobil devine, hisse senedi garanti sözleşmesini 'açıkça' ihlal ettiği gerekçesiyle 162 milyon dolardan fazla para ödemesi talebiyle dava açtı. Pazartesi günü Manhattan federal mahkemesinde açılan dava, 'Tesla'nın JPMorgan'a 2014'te sattığı hisse senedi ilmühaberlerinin garanti sabit fiyatı, bunların süresinin dolduğu Haziran-Temmuz 2021'de Tesla hisse fiyatlarının altındaysa, ilkinin ikincisine ödeme yapması gerektiği' talebine dayanıyor. Hisse fiyatı o arada 10 kat arttığından, JPMorgan, Tesla'nın 'hisse senedi veya nakit olarak 162 milyon dolarlık ödeme yapması gerektiğini' iddia ediyor. Dolayısıyla elektrikli araç devini 'JPMorgan'a tam ödeme yapma konusundaki açık sözleşme yükümlülüğünü açıkça gözardı etmekle' suçluyor. Ancak iki taraf arasındaki anlaşmazlık, 2018'de Elon Musk'ın şirketi özelleştirmeyi düşündüğüne, sonra bundan vazgeçtiğine dair tweetler atmasıyla bankanın elindeki hisse senedi ilmühaberlerinin kullanım fiyatlarıyla oynamasına dek uzanıyor.

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elon musk, tesla