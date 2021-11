https://tr.sputniknews.com/20211116/emre-belozoglu-aykut-kocaman-akil-diyebilecegimiz-bir-futbol-adami-1050834479.html

Emre Belözoğlu: Aykut Kocaman, 'akil' diyebileceğimiz bir futbol adamı

Emre Belözoğlu: Aykut Kocaman, 'akil' diyebileceğimiz bir futbol adamı

Medipol Başakşehir'de 4'te 4 yaparak önemli bir ivme yakalayan teknik direktör Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman için "Türk futbolunda akil diyebileceğimiz ve her... 16.11.2021

aykut kocaman

emre belözoğlu

Takım oyunundan memnun olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Bizim gözlemimize göre, biraz daha dinamik, önde daha fazla çoğalması gereken bir takım oluşması gerekiyordu. Biz biraz daha topun hızını artırdık, rakip sahada çoğalmaya çalıştık ve karşılığını aldık açıkçası. Bu daha bir başlangıç, 4 maç kazanmak çok önemli. İnşallah bu böyle devam edecek. Oynamaktan keyif alan bir oyuncu grubu var." diye konuştu.Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:- Bu takım Aykut Hoca'yla da daha fazla puan kazanabilecek oyunlar oynuyordu ama futbolda bazen top kaleye girmiyor. Devre arasına kadar her maçımızı kazanmak istiyoruz. Bunu da başarabilecek güçteyiz.- Ben Visca ile devam etmek isterim. Burada onun kararı önemli. Kulübün bayrak oyuncularından bir tanesi. Bu kulübün gelişiminde en büyük katkısı olan oyuncudur ve her teknik adam onun gibi bir oyuncuya sahip olmak ister. Bildiğim kadarıyla Visca ile ilgili bize gelmiş bir teklif yok.- 32-33 yaşından sonra bir teknik direktör gibi oyunu değerlendirmeye çalıştım. Kazanmanın her şey olduğuna inanmıyorum ama kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım yaratmak istiyorum.

2021

