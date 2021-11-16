https://tr.sputniknews.com/20211116/enerji-bakan-yardimcisi-bayraktar-turkiyeye-gaz-sevkiyatini-artirmak-icin-gazpromla-gorusuyoruz-1050855480.html

Enerji Bakan Yardımcısı Bayraktar: Türkiye'ye gaz sevkiyatını artırmak için Gazprom'la görüşüyoruz

Enerji Bakan Yardımcısı Bayraktar: Türkiye'ye gaz sevkiyatını artırmak için Gazprom'la görüşüyoruz

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Ankara ve Gazprom'un eski gaz tedarik anlaşmalarının uzatılması ve yeni anlaşmalar... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T14:26+0300

2021-11-16T14:26+0300

2021-11-16T14:27+0300

gazprom

ria novosti

ekonomi

türkiye

alparslan bayraktar

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RİA Novosti'nin aktardığına göre Bayraktar, "Gazprom'la Türkiye'ye gaz tedarikinin artırılmasını istişare ediyoruz. Zira, TürkAkım'da serbest kapasite var" dedi.Gazprom'la olan sözleşmelerin bir kısmının 2022 yılında sona ereceğini anımsatan Alparslan, "2022 yılında TürkAkım'da 9.75 milyar metreküp serbest kapasite oluşacak. Bunun için yeni anlaşmalar yapılacak ve mevcut anlaşmalar kısmen uzatılacak. Gazprom'la müzakere halindeyiz ancak şu anda daha fazla bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.Alparslan, Gazprom'un Türkiye'ye daha fazla gaz satmak isteyeceğini, Türk tüketicilerin de bu yakıta ihtiyacı olduğunu kaydederek "Bu nedenle, bunun ideal bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Türkiye, büyüyen bir pazar, gaza talep artıyor. Gazprom'un Türkiye'ye, Avrupa'ya gaz tedarik etme imkanları olduğunu düşünüyorum. Altyapımız var, yeterli sayıda gaz boru hattımız var, bu nedenle hiçbir sorun görmüyorum" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211025/gazprom-turkiyeye-ihrac-edecekleri-dogalgaz-miktarini-acikladi-1050148851.html

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gazprom, ria novosti, türkiye, alparslan bayraktar