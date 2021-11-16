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Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusunun saldırısı sonucu ölü ve yaralılar var
Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusunun saldırısı sonucu ölü ve yaralılar var
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin doğu yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermeni tarafında ölen ve yaralananların olduğunu... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T16:33+0300
2021-11-16T17:39+0300
savunma
ermenistan
azerbaycan
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Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin doğu yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermeni tarafında ölen ve yaralananlar var, iki askeri karakol da 'kaybedildi.' Açıklamada, “Saat 16.00 (TSİ 15.00) itibarıyla Ermenistan'ın doğu sınırındaki durum son derece gergin kalmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi.Ermeni tarafının misilleme eylemleriyle ‘düşmana personel ve teçhizat bakımından ağır kayıplar verdiği’ kaydedilen açıklamada, “Çatışmalar sürüyor, yoğunluk azalmadı” denildi.'Azerbaycan sınırında 12 askerimiz esir alındı'Açıklamada ayrıca “Ermeni tarafının eylemleri sonucunda düşman, insan gücü bakımından ağır kayıplar verdi, yaklaşık 10 zırhlı aracı imha edildi ya da devre dışı bırakıldı. Ermeni tarafında da kayıplar var. Veriler netleştiriliyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 7’si sözleşmeli ve 5’i zorunlu olmak üzere toplam 12 asker esir alındı” bilgisi paylaşıldı.Bakü: Sınırdaki durum gergin, fakat Azerbaycan ordusunun kontrolü altında Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov ise Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum gergin, fakat Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğunu duyurdu.Basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eyvazov, "Ermeni askerler karakollarımıza saldırdı, 2 askerimizi yaraladı. Ancak Ermenistan'ın bu askeri provokasyonu başarısız oldu. Azerbaycan ordusu uygun misilleme eylemleriyle provokasyonun önünü kesti. Ermeni askerler etkisiz hale getirildi, silahsızlandırıldı, üzerlerindeki çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu” ifadelerini kullandı.Ermenistan, toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'ya başvurmaya hazırlanıyor Öte yandan Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Azerbaycan ordusunun saldırısı nedeniyle Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'dan yardım talep edeceklerini söyledi. Basın toplantısı düzenleyen Grigoryan, "Azerbaycan tarafından Ermenistan'ın egemen topraklarına saldırı olduğu için, 1997 tarihli (Moskova ile Erivan arasındaki) anlaşmaya istinaden Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün korunması ve mevcut anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi talebiyle Rusya'ya başvuruyoruz" dedi. Grigoryan, Rusya'nın yardım etmesini ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü koruma imkanına sahip olmayı umduklarını belirtti.
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ermenistan, azerbaycan

Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusunun saldırısı sonucu ölü ve yaralılar var

16:33 16.11.2021 (güncellendi: 17:39 16.11.2021)
© AFP 2021 / KAREN MINASYANErmenistan askeri
Ermenistan askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AFP 2021 / KAREN MINASYAN
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Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin doğu yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermeni tarafında ölen ve yaralananların olduğunu, ayrıca iki askeri karakolun kaybedildiğini duyurdu.
Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin doğu yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermeni tarafında ölen ve yaralananlar var, iki askeri karakol da 'kaybedildi.'
Açıklamada, “Saat 16.00 (TSİ 15.00) itibarıyla Ermenistan'ın doğu sınırındaki durum son derece gergin kalmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi.
Ermeni tarafının misilleme eylemleriyle ‘düşmana personel ve teçhizat bakımından ağır kayıplar verdiği’ kaydedilen açıklamada, “Çatışmalar sürüyor, yoğunluk azalmadı” denildi.

'Azerbaycan sınırında 12 askerimiz esir alındı'

Açıklamada ayrıca “Ermeni tarafının eylemleri sonucunda düşman, insan gücü bakımından ağır kayıplar verdi, yaklaşık 10 zırhlı aracı imha edildi ya da devre dışı bırakıldı. Ermeni tarafında da kayıplar var. Veriler netleştiriliyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 7’si sözleşmeli ve 5’i zorunlu olmak üzere toplam 12 asker esir alındı” bilgisi paylaşıldı.

Bakü: Sınırdaki durum gergin, fakat Azerbaycan ordusunun kontrolü altında

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov ise Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum gergin, fakat Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğunu duyurdu.
Basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eyvazov, "Ermeni askerler karakollarımıza saldırdı, 2 askerimizi yaraladı. Ancak Ermenistan'ın bu askeri provokasyonu başarısız oldu. Azerbaycan ordusu uygun misilleme eylemleriyle provokasyonun önünü kesti. Ermeni askerler etkisiz hale getirildi, silahsızlandırıldı, üzerlerindeki çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu” ifadelerini kullandı.

Ermenistan, toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'ya başvurmaya hazırlanıyor

Öte yandan Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Azerbaycan ordusunun saldırısı nedeniyle Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'dan yardım talep edeceklerini söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen Grigoryan, "Azerbaycan tarafından Ermenistan'ın egemen topraklarına saldırı olduğu için, 1997 tarihli (Moskova ile Erivan arasındaki) anlaşmaya istinaden Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün korunması ve mevcut anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi talebiyle Rusya'ya başvuruyoruz" dedi. Grigoryan, Rusya'nın yardım etmesini ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü koruma imkanına sahip olmayı umduklarını belirtti.
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