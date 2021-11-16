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Eski AP Başkanı Schulz: Kötü hava yüzünden Putin’in suçlanmasına sevinirim
Eski AP Başkanı Schulz: Kötü hava yüzünden Putin’in suçlanmasına sevinirim
Eski Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Avrupalı gazetecilerin, enerji kaynakları fiyatlarındaki yükseliş yüzünden Kremlin ve Devlet Başkanı... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T02:56+0300
2021-11-16T02:56+0300
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haberler
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vladimir putin
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Schulz, Rus Kommersant gazetesine açıklamasında, “Rusya, merkezden yönetilen bir ülke. Ülke yönetimi belirleyici oya ve büyük etkiye sahip. Bu yüzden, belirli süreçler ve iktidarın kararları arasındaki bağla ilgili birilerinin spekülasyon yaptığına şaşmamalı” ifadesini kullandı.Enerji krizinin sorumluluğu gibi karmaşık konulara her yönden yaklaşmak gerektiğinin altını çizen Schulz, “Eskiden Almanya’da kötü hava yüzünden sosyal demokratlar suçlanırdı. Şimdi yağmurlardan Putin’in sorumlu tutulmasına sevinirim” esprisini yaptı.Batı medyasında son dönemde, Moskova’nın doğalgazı siyasi baskı aracı olarak kullandığını iddia eden yazılar yayınlamıştı. Rusya yönetimi, Avrupa’ya gaz ihracatının sadece ekonomik çıkarlarla ilgili olduğunu defalarca dile getirmişti.
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haberler, rusya, vladimir putin, martin schulz, dünya

Eski AP Başkanı Schulz: Kötü hava yüzünden Putin’in suçlanmasına sevinirim

02:56 16.11.2021
© AFP 2021 / MICHELE TANTUSSIMartin Schulz
Martin Schulz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AFP 2021 / MICHELE TANTUSSI
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Eski Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Avrupalı gazetecilerin, enerji kaynakları fiyatlarındaki yükseliş yüzünden Kremlin ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’i suçlamasının, Rusya’daki iktidar yapısından kaynaklandığını belirtti.
Schulz, Rus Kommersant gazetesine açıklamasında, “Rusya, merkezden yönetilen bir ülke. Ülke yönetimi belirleyici oya ve büyük etkiye sahip. Bu yüzden, belirli süreçler ve iktidarın kararları arasındaki bağla ilgili birilerinin spekülasyon yaptığına şaşmamalı” ifadesini kullandı.
Enerji krizinin sorumluluğu gibi karmaşık konulara her yönden yaklaşmak gerektiğinin altını çizen Schulz, “Eskiden Almanya’da kötü hava yüzünden sosyal demokratlar suçlanırdı. Şimdi yağmurlardan Putin’in sorumlu tutulmasına sevinirim” esprisini yaptı.
Batı medyasında son dönemde, Moskova’nın doğalgazı siyasi baskı aracı olarak kullandığını iddia eden yazılar yayınlamıştı. Rusya yönetimi, Avrupa’ya gaz ihracatının sadece ekonomik çıkarlarla ilgili olduğunu defalarca dile getirmişti.
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