https://tr.sputniknews.com/20211116/eski-yemeksepeti-ceosu-nevzat-aydin-sariyer-kulubune-baskan-olacak-iddiasi-1050848610.html

'Eski Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, Sarıyer Kulübü'ne başkan olacak' iddiası

'Eski Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, Sarıyer Kulübü'ne başkan olacak' iddiası

Bir dönem Trabzonspor'da da yöneticilik yapan ve son olarak Yemeksepeti'nden ayrıldığını açıklayan Nevzat Aydın, Sarıyer Kulübü'ne başkan olacağı iddia edildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T12:37+0300

2021-11-16T12:37+0300

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nevzat aydın

spor

sarıyer

yemeksepeti

kulüp

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Yemeksepeti'nden sürpriz bir şekilde ayrılan Nevzat Aydın'ın yeni adresi belli oldu.Ajansspor'un haberine göre, Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın, Sarıyer Kulübü'ne başkan olabilir.Sarıyer Kulübü'nü şirketleştirme için çalışmaların başladığı, geçmişe dönük dosyaların incelendiği öğrenildi. Haziran ayında yapılacak kongrede Nevzat Aydın'ın Sarıyer Kulübü'ne başkan olması bekleniyor.'Tek amacım Sarıyer’i hak ettiği yerlere getirmek'Aydın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Sarıyer Kulübü hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:Acun Ilıcalı, Hull City'i satın aldıGeçtiğimiz günlerde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'i satın almak için İngiltere'de resmi görüşmeler gerçekleştirmiş ve bu görüşmelerin ardından İngiltere basınında Hull City'nin Ilıcalı tarafından satın alındığı duyurulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211101/nevzat-aydin-yemeksepetindeki-ceoluk-gorevini-birakti-1050361491.html

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nevzat aydın, sarıyer, yemeksepeti, kulüp