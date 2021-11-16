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https://tr.sputniknews.com/20211116/facebook-suriye-ve-pakistanli-hackerlara-karsi-onlem-aldigini-acikladi-1050867161.html
Facebook, Suriye ve Pakistanlı hackerlara karşı önlem aldığını açıkladı
Facebook, Suriye ve Pakistanlı hackerlara karşı önlem aldığını açıkladı
İsmini 'Meta' olarak değiştiren ABD’li teknoloji şirketi Facebook, geçen aylarda Pakistan ve Suriye merkezli dört hacker grubuna karşı önlem aldığını açıkladı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T19:47+0300
2021-11-16T19:48+0300
dünya
suriye
pakistan
saldırı
facebook
hacker
veri
açıklama
meta
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Meta’nın Siber Casusluk Soruşturmaları Bölümü Başkanı Mike Dvilyanski ve Tehditle Mücadele Direktörü David Agranovich, imzasıyla yayınlanan açıklamada, Suriye ve Pakistan merkezli hacker gruplarının hesaplarının kapatıldığı, alan adlarının engellendiği, diğer şirketlere konuyla ilgili bilgilendirme yapıldığı ve hackerların hedef aldığı kişilere haber verildiği bildirildi.Açıklamada, Suriye merkezli grupların Suriye hükümeti ile bağlantılı olduğu vurgulandı.Bu gruplardan biri olan Suriye Elektronik Ordusu’nun, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı ile bağlantılı olduğu ve hükümet karşıtı silahlı örgütleri hedef aldığı tespit edildi.Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile bağlantılı kişileri hedef alan APT-C-37 adıyla tanınan ikinci grubun, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı içinden ayrı bir grupla ilişkisi olduğu değerlendirildi.Pakistan merkezli SideCopy adlı grubun Kabil’deki önceki Afganistan yönetimi ve ordusunu hedef aldığını açıklayan şirket, bu grubun hedeflere, karşı cinsten bir kişi gibi yaklaşarak kötü niyetli yazılım linklerine tıklamaya sevk ettiğini de belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211109/facebook-nusretin-etiketine-konulan-engeli-kaldirdi-nedeni-arastiriliyor-1050629850.html
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suriye, pakistan, saldırı, facebook, hacker, veri, açıklama, meta

Facebook, Suriye ve Pakistanlı hackerlara karşı önlem aldığını açıkladı

19:47 16.11.2021 (güncellendi: 19:48 16.11.2021)
© REUTERS / Dado RuvicFacebook - Meta
Facebook - Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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İsmini 'Meta' olarak değiştiren ABD’li teknoloji şirketi Facebook, geçen aylarda Pakistan ve Suriye merkezli dört hacker grubuna karşı önlem aldığını açıkladı.
Meta’nın Siber Casusluk Soruşturmaları Bölümü Başkanı Mike Dvilyanski ve Tehditle Mücadele Direktörü David Agranovich, imzasıyla yayınlanan açıklamada, Suriye ve Pakistan merkezli hacker gruplarının hesaplarının kapatıldığı, alan adlarının engellendiği, diğer şirketlere konuyla ilgili bilgilendirme yapıldığı ve hackerların hedef aldığı kişilere haber verildiği bildirildi.
Açıklamada, Suriye merkezli grupların Suriye hükümeti ile bağlantılı olduğu vurgulandı.
Bu gruplardan biri olan Suriye Elektronik Ordusu’nun, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı ile bağlantılı olduğu ve hükümet karşıtı silahlı örgütleri hedef aldığı tespit edildi.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile bağlantılı kişileri hedef alan APT-C-37 adıyla tanınan ikinci grubun, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı içinden ayrı bir grupla ilişkisi olduğu değerlendirildi.
Pakistan merkezli SideCopy adlı grubun Kabil’deki önceki Afganistan yönetimi ve ordusunu hedef aldığını açıklayan şirket, bu grubun hedeflere, karşı cinsten bir kişi gibi yaklaşarak kötü niyetli yazılım linklerine tıklamaya sevk ettiğini de belirtti.
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