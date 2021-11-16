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https://tr.sputniknews.com/20211116/fatih-tezcan-hapis-cezasina-carptirildi-suca-yatkin-kisiligi-nedeniyle-cezasi-ertelenmedi-1050839977.html
Fatih Tezcan, hapis cezasına çarptırıldı: 'Suça yatkın kişiliği' nedeniyle cezası ertelenmedi
Fatih Tezcan, hapis cezasına çarptırıldı: 'Suça yatkın kişiliği' nedeniyle cezası ertelenmedi
Fatih Tezcan, 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 'suça yatkın kişiliği' nedeniyle cezayı ertelemedi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T07:46+0300
2021-11-16T07:44+0300
türkiye
mustafa kemal atatürk
hakaret
fatih tezcan
hapis
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Fatih Tezcan, Atatürk’e yönelik “İngiliz’e hilafeti satan Yahudi” paylaşımı nedeniyle 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Tezcan’ın 'sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği' gibi nedenlerle cezayı ertelemedi.Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Tezcan, 14 Temmuz 2016’da, sosyal medya hesabından yaptığı “‘Araplar bizi sattı’ diyen kardeşim, hadi onlar bir kez İngiliz’e uydu, sen aynı İngiliz’e hilafeti satan Yahudi’ye ‘Ulu Önderim’ diyorsun ya” paylaşımı nedeniyle tepki çekmişti. Tezcan’ın bu paylaşımı yargıya taşınmıştı. Savunma yapan Tezcan, 'mesleğinin gazetecilik, yazarlık olduğunu' savunurken paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul etti. Tezcan, “kendisinden şikâyetçi olan kişilerin, işlerine gelen kısmı kesip algı oluşturmaya çalıştığını” iddia etti. Davada karar çıktı.'1 sayfa dolusu sabıka'Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Tezcan’ın, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ettiğini, paylaşımın ifade hürriyetinin ve eleştiri haklarının da ötesinde açıkça suç teşkil ettiğini ve hakaret suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğunu” vurgulayarak 1.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tezcan’ın, 'Sabıkalı geçmişi, suçtan önceki ve sonraki davranışları, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması' nedeniyle cezada indirime gidilmezken '1 sayfa dolusu sabıkasının bulunması ve suça yatkın kişiliği' nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakılmadı ve hapis cezası ertelenmedi. İstinafın da onaylaması ile birlikte ceza kesinleşti. Ancak, cezanın 3 yılın altında olması nedeniyle Tezcan’ın cezaevine girmesi beklenmiyor.Avukat Doğan Erkan, kararla ilgili, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasa’nın özel bir yasa olduğuna işaret etti. Erkan, “Atatürk aleyhine işlenen suçlarda, sanık lehine bir iyi hal uygulaması olan denetimli serbestlik imkânından faydalanılmamalı çünkü bu kanun, özel bir kanun. Sanık, bu suçu, bu kanunu bilerek işlemiştir. İnfaz kanununa göre hapis cezası olarak infaz edilmeli” dedi.
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mustafa kemal atatürk, hakaret, fatih tezcan, hapis

Fatih Tezcan, hapis cezasına çarptırıldı: 'Suça yatkın kişiliği' nedeniyle cezası ertelenmedi

07:46 16.11.2021
© DHAFatih Tezcan
Fatih Tezcan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© DHA
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Fatih Tezcan, 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 'suça yatkın kişiliği' nedeniyle cezayı ertelemedi.
Fatih Tezcan, Atatürk’e yönelik “İngiliz’e hilafeti satan Yahudi” paylaşımı nedeniyle 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Tezcan’ın 'sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği' gibi nedenlerle cezayı ertelemedi.
Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Tezcan, 14 Temmuz 2016’da, sosyal medya hesabından yaptığı “‘Araplar bizi sattı’ diyen kardeşim, hadi onlar bir kez İngiliz’e uydu, sen aynı İngiliz’e hilafeti satan Yahudi’ye ‘Ulu Önderim’ diyorsun ya” paylaşımı nedeniyle tepki çekmişti. Tezcan’ın bu paylaşımı yargıya taşınmıştı. Savunma yapan Tezcan, 'mesleğinin gazetecilik, yazarlık olduğunu' savunurken paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul etti. Tezcan, “kendisinden şikâyetçi olan kişilerin, işlerine gelen kısmı kesip algı oluşturmaya çalıştığını” iddia etti. Davada karar çıktı.

'1 sayfa dolusu sabıka'

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Tezcan’ın, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ettiğini, paylaşımın ifade hürriyetinin ve eleştiri haklarının da ötesinde açıkça suç teşkil ettiğini ve hakaret suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğunu” vurgulayarak 1.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tezcan’ın, 'Sabıkalı geçmişi, suçtan önceki ve sonraki davranışları, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması' nedeniyle cezada indirime gidilmezken '1 sayfa dolusu sabıkasının bulunması ve suça yatkın kişiliği' nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakılmadı ve hapis cezası ertelenmedi. İstinafın da onaylaması ile birlikte ceza kesinleşti. Ancak, cezanın 3 yılın altında olması nedeniyle Tezcan’ın cezaevine girmesi beklenmiyor.
Avukat Doğan Erkan, kararla ilgili, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasa’nın özel bir yasa olduğuna işaret etti. Erkan, “Atatürk aleyhine işlenen suçlarda, sanık lehine bir iyi hal uygulaması olan denetimli serbestlik imkânından faydalanılmamalı çünkü bu kanun, özel bir kanun. Sanık, bu suçu, bu kanunu bilerek işlemiştir. İnfaz kanununa göre hapis cezası olarak infaz edilmeli” dedi.
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