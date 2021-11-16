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https://tr.sputniknews.com/20211116/formula-1de-ilk-kez-cinli-pilot-1050849099.html
Formula 1'de ilk kez Çinli pilot
Formula 1'de ilk kez Çinli pilot
Alfa Romeo ile anlaşmaya varan Guanyu Zhou ilk Çinli Formula 1 pilotu olarak tarihe geçti. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T12:46+0300
2021-11-16T12:46+0300
2021-11-16T12:59+0300
çin
f1
alfa romeo
guanyu zhou
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Formula 1 takımlarından Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını ve 22 yaşındaki Guanyu Zhou’nun 2022 sezonundan itibaren takımla yarışacağını açıkladı.Emekliliğe ayrılan Fin pilot Kimi Raikkonen'den boşalan koltuğu dolduracak Valteri Bottas'la takım arkadaşı olacak Zhou, Formula 1 tarihinin ilk Çinli pilotu oldu.
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çin, f1, alfa romeo, guanyu zhou
Formula 1'de ilk kez Çinli pilot 12:46 16.11.2021 (güncellendi: 12:59 16.11.2021) Ayrıntılar geliyor
Alfa Romeo ile anlaşmaya varan Guanyu Zhou ilk Çinli Formula 1 pilotu olarak tarihe geçti.
Formula 1 takımlarından Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını ve 22 yaşındaki Guanyu Zhou’nun 2022 sezonundan itibaren takımla yarışacağını açıkladı.
Emekliliğe ayrılan Fin pilot Kimi Raikkonen'den boşalan koltuğu dolduracak Valteri Bottas'la takım arkadaşı olacak Zhou, Formula 1 tarihinin ilk Çinli pilotu oldu.