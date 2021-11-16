Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi kararı: Karaborsayı engellemek için bilet transferini yasakladı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bu pazar oynanacak Fenerbahçe derbisi için bilet uygulamasında değişikliğe gitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet sahibi kişilerin bu biletleri başka kişilere transfer edebilmesi yasaklandı. Kararın karaborsanın önüne geçebilmek için alındığı belirtildi.Sarı-kırmızılılardan yapılan duyuru şöyle:Maçlara girebilmek için kullanılan Passolig sisteminde, biletli bir taraftar biletini Passolig kullanan başka bir taraftara devredebiliyor.Burak Elmas: Yıllardır kanayan yaramızKonuyla ilgili paylaşımda bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Yıllardır kanayan yaramız... Bilet satışında karaborsayı engellemek, haksız kazanç sağlayanlara dur demek, ve en önemlisi taraftarımızın mağduriyetini göz önünde bulundurarak aldığımız karardır" dedi.
Galatasaray, Fenerbahçe maçı için taraftarlar arası bilet transferini yasakladı. Kararın gerekçesi 'karaborsanın önlenmesi' olarak gösterildi.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bu pazar oynanacak Fenerbahçe derbisi için bilet uygulamasında değişikliğe gitti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet sahibi kişilerin bu biletleri başka kişilere transfer edebilmesi yasaklandı. Kararın karaborsanın önüne geçebilmek için alındığı belirtildi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan duyuru şöyle:
"Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır. Hem yönetim hem taraftar hem de camiamızın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak, haksız kazanç, karaborsa bilet satışının önüne geçebilmek ve taraftarlarımızın mağduriyet yaşamaması adına bu karar alınmıştır."
Maçlara girebilmek için kullanılan Passolig sisteminde, biletli bir taraftar biletini Passolig kullanan başka bir taraftara devredebiliyor.
Burak Elmas: Yıllardır kanayan yaramız
Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Yıllardır kanayan yaramız... Bilet satışında karaborsayı engellemek, haksız kazanç sağlayanlara dur demek, ve en önemlisi taraftarımızın mağduriyetini göz önünde bulundurarak aldığımız karardır" dedi.
Yıllardır kanayan yaramız... Bilet satışında karaborsayı engellemek, haksız kazanç sağlayanlara dur demek, ve en önemlisi taraftarımızın mağduriyetini göz önünde bulundurarak aldığımız karardır. https://t.co/tGdRR6MBrw