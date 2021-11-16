https://tr.sputniknews.com/20211116/galatasaraydan-fenerbahce-derbisi-karari-karaborsayi-engellemek-icin-bilet-transferini-yasakladi-1050855998.html

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi kararı: Karaborsayı engellemek için bilet transferini yasakladı

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi kararı: Karaborsayı engellemek için bilet transferini yasakladı

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için taraftarlar arası bilet transferini yasakladı. Kararın gerekçesi 'karaborsanın önlenmesi' olarak gösterildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T14:38+0300

2021-11-16T14:38+0300

2021-11-16T14:40+0300

galatasaray

fenerbahçe

spor

bilet

burak elmas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1043745085_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_853f9d65fe8e78d3ae4576f5698a2102.jpg

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bu pazar oynanacak Fenerbahçe derbisi için bilet uygulamasında değişikliğe gitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet sahibi kişilerin bu biletleri başka kişilere transfer edebilmesi yasaklandı. Kararın karaborsanın önüne geçebilmek için alındığı belirtildi.Sarı-kırmızılılardan yapılan duyuru şöyle:Maçlara girebilmek için kullanılan Passolig sisteminde, biletli bir taraftar biletini Passolig kullanan başka bir taraftara devredebiliyor.Burak Elmas: Yıllardır kanayan yaramızKonuyla ilgili paylaşımda bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Yıllardır kanayan yaramız... Bilet satışında karaborsayı engellemek, haksız kazanç sağlayanlara dur demek, ve en önemlisi taraftarımızın mağduriyetini göz önünde bulundurarak aldığımız karardır" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211102/super-lig-sampiyonluk-oranlari-guncellendi-1050408518.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, fenerbahçe, bilet, burak elmas