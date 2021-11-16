https://tr.sputniknews.com/20211116/galatasarayli-elabdellaoui-ocak-ayinda-futbola-donebilecegini-acikladi-1050833437.html

Galatasaraylı Elabdellaoui, ocak ayında futbola dönebileceğini açıkladı

Galatasaraylı Elabdellaoui, ocak ayında futbola dönebileceğini açıkladı

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözlerinden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, ocak ayında sahalara... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

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havai fişek

maç

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Elabdellaoui, Twitter hesabından 'Güzel bir gün' başlığıyla yaptığı açıklamada, son 11 ayın hayatının en zor dönemi olduğunu belirterek, kaza sonrası hiç görmediği ve yüzünün tamamen yandığı bilgisini verdi.Önce sol gözünün açıldığını, sağ gözünün ise göz kapağının onarılması, kök hücre ve kornea naklinin ardından normale döndüğünü anlatan Elabdellaoui, "Şu an çok iyi hissediyorum ve doktorlarım ocak ayından itibaren sahalara dönmem için yeşil ışık yaktı" ifadelerini kullandı.29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray Kulübü yönetimi, teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet, sağlık ekibi, takım arkadaşları ve taraftarlara, desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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