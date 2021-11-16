https://tr.sputniknews.com/20211116/gelin-ve-damada-drift-sovuna-6-bin-700-tl-ceza-verildi-1050839159.html

Gelin ve damada drift şovuna 6 bin 700 TL ceza verildi

Gelin ve damada drift şovuna 6 bin 700 TL ceza verildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift atan magandaya ceza yağdı. 6 bin 700 lira ceza kesilmesinin yanı sıra ehliyetine el... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

damat

gelin

ceza

drift

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Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Tofaş marka otomobil gelin ve damadın etrafında ‘drift’ diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.Yaşanan durum üzerine harekete geçen ekipler, plaka sorgulaması sonrasında sürücünün E.Ç. olduğunu tespit etti. Emniyete götürülen sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilmesinin yanı sıra ehliyetine el konularak, psiko teknik raporu alınması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

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2021

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damat, gelin, ceza, drift