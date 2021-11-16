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https://tr.sputniknews.com/20211116/gelin-ve-damada-drift-sovuna-6-bin-700-tl-ceza-verildi-1050839159.html
Gelin ve damada drift şovuna 6 bin 700 TL ceza verildi
Gelin ve damada drift şovuna 6 bin 700 TL ceza verildi
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift atan magandaya ceza yağdı. 6 bin 700 lira ceza kesilmesinin yanı sıra ehliyetine el... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T06:50+0300
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yaşam
damat
gelin
ceza
drift
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Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Tofaş marka otomobil gelin ve damadın etrafında ‘drift’ diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.Yaşanan durum üzerine harekete geçen ekipler, plaka sorgulaması sonrasında sürücünün E.Ç. olduğunu tespit etti. Emniyete götürülen sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilmesinin yanı sıra ehliyetine el konularak, psiko teknik raporu alınması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.
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damat, gelin, ceza, drift

Gelin ve damada drift şovuna 6 bin 700 TL ceza verildi

06:50 16.11.2021
Gelin ve damada drift şovuna 6 bin 700 TL ceza verildi
Gelin ve damada drift şovuna 6 bin 700 TL ceza verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift atan magandaya ceza yağdı. 6 bin 700 lira ceza kesilmesinin yanı sıra ehliyetine el konulan sürücü, psiko teknik raporu alınması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.
Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Tofaş marka otomobil gelin ve damadın etrafında ‘drift’ diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.
Yaşanan durum üzerine harekete geçen ekipler, plaka sorgulaması sonrasında sürücünün E.Ç. olduğunu tespit etti. Emniyete götürülen sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilmesinin yanı sıra ehliyetine el konularak, psiko teknik raporu alınması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.
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