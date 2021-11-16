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'Hafter, Libya devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu'
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https://tr.sputniknews.com/20211116/hafter-libya-devlet-baskanligi-secimlerine-adayligini-koydu-1050845746.html
'Hafter, Libya devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu'
'Hafter, Libya devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu'
Libya'daki iki yönetimden Tobruk'takinin askeri kanadını oluşturan Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı Halife Hafter'in, askeri görevlerini askıya alması sonrası... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T11:31+0300
2021-11-16T11:38+0300
dünya
libya
halife hafter
libya ulusal ordusu (luo)
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Al Arabiya kanalı, Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı Halife Hafter'in 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere devlet başkanlığı aday adayı olarak kaydolmak için belgelerini teslim ettiğini duyurdu.
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libya, halife hafter, libya ulusal ordusu (luo)

'Hafter, Libya devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu'

11:31 16.11.2021 (güncellendi: 11:38 16.11.2021)
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Libya'daki iki yönetimden Tobruk'takinin askeri kanadını oluşturan Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı Halife Hafter'in, askeri görevlerini askıya alması sonrası, 24 Aralık başkanlık ve meclis seçimleri için adaylık başvurusunda bulunduğu haberi geldi.
Al Arabiya kanalı, Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı Halife Hafter'in 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere devlet başkanlığı aday adayı olarak kaydolmak için belgelerini teslim ettiğini duyurdu.
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