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Hande Erçel, IMDb’nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi oldu
Hande Erçel, IMDb’nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi oldu
Oyuncu Hande Erçel, IMDb’nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi seçildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T07:41+0300
2021-11-16T07:41+0300
2021-11-16T07:40+0300
yaşam
imdb
liste
hande erçel
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Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, dünyaca ünlü bir başarıya imza attı. Erçel, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde dünya 2.'si oldu.Ünlü oyuncu, sosyal medyada da ilgi gören isimler arasında.Erçel'in Instagram'da da 25 milyon 400 bin takipçisi bulunuyor.
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imdb, liste, hande erçel
Hande Erçel, IMDb’nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi oldu
Oyuncu Hande Erçel, IMDb’nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi seçildi.
Son olarak
Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, dünyaca ünlü bir başarıya imza attı. Erçel, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde dünya 2.'si oldu.
Ünlü oyuncu, sosyal medyada da ilgi gören isimler arasında.
Erçel'in Instagram'da da
25 milyon 400 bin takipçisi bulunuyor.