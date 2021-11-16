https://tr.sputniknews.com/20211116/hande-ercel-imdbnin-28-30-yas-arasi-en-cekici-kadinlar-listesinde-dunya-ikincisi-oldu-1050839862.html

Hande Erçel, IMDb’nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi oldu

Hande Erçel, IMDb’nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi oldu

Oyuncu Hande Erçel, IMDb’nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi seçildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

imdb

liste

hande erçel

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Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, dünyaca ünlü bir başarıya imza attı. Erçel, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde dünya 2.'si oldu.Ünlü oyuncu, sosyal medyada da ilgi gören isimler arasında.Erçel'in Instagram'da da 25 milyon 400 bin takipçisi bulunuyor.

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2021

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imdb, liste, hande erçel