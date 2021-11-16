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https://tr.sputniknews.com/20211116/hindistanda-16-yasinda-kiz-cocugu-yuzlerce-erkegin-tecavuzune-maruz-kaldi-7-kisi-tutuklandi-1050861709.html
Hindistan'da 16 yaşındaki kız çocuğu, yüzlerce erkeğin tecavüzüne maruz kaldı: 7 kişi tutuklandı
Hindistan'da 16 yaşındaki kız çocuğu, yüzlerce erkeğin tecavüzüne maruz kaldı: 7 kişi tutuklandı
Hindistan'da 16 yaşındaki kız çocuğunun 400 erkek tarafından tecavüze maruz bırakıldığını söylemesinin ardından Hindistan Çocuk Refahı Komitesi yaptığı... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T16:45+0300
2021-11-16T16:46+0300
dünya
hindistan
tecavüz
cinsel saldırı
çocuk istismarı
cinsel istismar
kadın hakları
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Cinsel saldırı karşısında kadınları koruyan ve toplumsal eşitliği sağlayacak yasaların yetersizliği nedeniyle her gün onlarca kadın ve kız çocuğunun tecavüze maruz bırakıldığı Hindistan’da mahkeme, 16 yaşındaki kız çocuğunun beyanı üzerine 7 erkeği tutukladı.Hindistan Çocuk Refahı Komitesi (CWC) 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, evsiz olan 16 yaşındaki kız çocuğunun Maharashtra eyaletinin Beed bölgesinde 400 kişi tarafından tecavüze maruz bırakıldığını söyledi. CWC Komitesi Başkanı Abbay Vanave, kız çocuğunun şikayetinde iki polisin adını verdiğini belirtti.Vanave, kızın üç erkek tarafından seks işçiliğine zorlandığı ve otobüs durağında para dilendiğini söyledi. İddia edilen yüzlerce tecavüzcünün sayısını doğrulamanın zor olduğunu belirten Vanave, olaya karışan en az 27 failin kimliğinin tespit edildiğini de sözlerine ekledi.Vanave, kız çocuğunun kendisine fiziksel şiddet uygulayan bir adam hakkında polise şikayette bulunmaya çalıştığını ancak memurların bunu kaydetmediğini ifade etti.Hindistan polisinin yaptığı açıklamaya göre, 16 yaşındaki kız çocuğu, 13 yaşında kendisini cinsel olarak istismar eden 33 yaşındaki bir adamla evlendirildiğini söyledi.Kız çocuğu polise, babası tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve bunun üstüne hem evi terk ettiğini ve bu nedenle otobüs durağında uyuduğunu belirtti.Aralık 2012'de Delhi'de 23 yaşında bir kadının otobüste 6 erkeğin tecavüzüne maruz kalmasının ardından hayatını kaybetmesinden beri Hindistan'da cinsel suçlar gündemde önemli yer tutuyor.Ölüm cezası getirilmesi ve faillerden dördünün idam edilmesine rağmen tecavüz vakalarında azalma olmadı. Hindistan Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'na göre, 2020'de yaklaşık her 18 dakikada bir olmak üzere 28 binden fazla kadına yönelik cinsel saldırı vakası bildirildi. Uzmanlar, birçok kadının ve çocuğunun korkudan bildirilmediği için gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.Hindistan'daki kadın ve çocuk hakları savunucuları, özellikle faillerin parası veya siyasi gücü olan nüfuzlu kişiler olduğu durumlarda yasaların doğru düzgün uygulanmamasından ötürü çok sayıda kurban için adaletin yerini bulmadığını belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20191206/hindistan-polisi-zanlilari-oldurdu-kacmaya-calistilar-1040774889.html
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hindistan, tecavüz, cinsel saldırı, çocuk istismarı, cinsel istismar, kadın hakları

Hindistan'da 16 yaşındaki kız çocuğu, yüzlerce erkeğin tecavüzüne maruz kaldı: 7 kişi tutuklandı

16:45 16.11.2021 (güncellendi: 16:46 16.11.2021)
© REUTERS / ANUSHREE FADNAVISHindistan başkenti Yeni Delhi'de tecavüz edilip öldürülen 9 yaşındaki kız çocuğu için anma törenine katılanlar (Ağustos 2021)
Hindistan başkenti Yeni Delhi'de tecavüz edilip öldürülen 9 yaşındaki kız çocuğu için anma törenine katılanlar (Ağustos 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / ANUSHREE FADNAVIS
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Hindistan'da 16 yaşındaki kız çocuğunun 400 erkek tarafından tecavüze maruz bırakıldığını söylemesinin ardından Hindistan Çocuk Refahı Komitesi yaptığı açıklamada, 7 kişinin tutuklandığını, 27 failin kimliğinin tespit edildiğini ve aralarında iki polisin memuru da olduğunu belirtti.
Cinsel saldırı karşısında kadınları koruyan ve toplumsal eşitliği sağlayacak yasaların yetersizliği nedeniyle her gün onlarca kadın ve kız çocuğunun tecavüze maruz bırakıldığı Hindistan’da mahkeme, 16 yaşındaki kız çocuğunun beyanı üzerine 7 erkeği tutukladı.
Hindistan Çocuk Refahı Komitesi (CWC) 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, evsiz olan 16 yaşındaki kız çocuğunun Maharashtra eyaletinin Beed bölgesinde 400 kişi tarafından tecavüze maruz bırakıldığını söyledi. CWC Komitesi Başkanı Abbay Vanave, kız çocuğunun şikayetinde iki polisin adını verdiğini belirtti.

Vanave, kızın üç erkek tarafından seks işçiliğine zorlandığı ve otobüs durağında para dilendiğini söyledi. İddia edilen yüzlerce tecavüzcünün sayısını doğrulamanın zor olduğunu belirten Vanave, olaya karışan en az 27 failin kimliğinin tespit edildiğini de sözlerine ekledi.
Vanave, kız çocuğunun kendisine fiziksel şiddet uygulayan bir adam hakkında polise şikayette bulunmaya çalıştığını ancak memurların bunu kaydetmediğini ifade etti.

Hindistan polisinin yaptığı açıklamaya göre, 16 yaşındaki kız çocuğu, 13 yaşında kendisini cinsel olarak istismar eden 33 yaşındaki bir adamla evlendirildiğini söyledi.
Kız çocuğu polise, babası tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve bunun üstüne hem evi terk ettiğini ve bu nedenle otobüs durağında uyuduğunu belirtti.
Hindistan'da polisin elinden kaçmaya çalışan tecavüz zanlıları öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2019
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Aralık 2012'de Delhi'de 23 yaşında bir kadının otobüste 6 erkeğin tecavüzüne maruz kalmasının ardından hayatını kaybetmesinden beri Hindistan'da cinsel suçlar gündemde önemli yer tutuyor.

Ölüm cezası getirilmesi ve faillerden dördünün idam edilmesine rağmen tecavüz vakalarında azalma olmadı. Hindistan Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'na göre, 2020'de yaklaşık her 18 dakikada bir olmak üzere 28 binden fazla kadına yönelik cinsel saldırı vakası bildirildi. Uzmanlar, birçok kadının ve çocuğunun korkudan bildirilmediği için gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Hindistan'daki kadın ve çocuk hakları savunucuları, özellikle faillerin parası veya siyasi gücü olan nüfuzlu kişiler olduğu durumlarda yasaların doğru düzgün uygulanmamasından ötürü çok sayıda kurban için adaletin yerini bulmadığını belirtiyor.
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