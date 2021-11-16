https://tr.sputniknews.com/20211116/hollandada-en-yuksek-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-goruldu-1050833915.html

Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü

Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü

Hollanda'da son 24 saatte 19 bin 274 ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

hollanda

rekor

salgın

pandemi

kovid-19

vaka sayısı

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Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 19 bin 274 oldu. Bu, salgının başlangıcından bu yana Hollanda'da açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 2000'i aşarken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 380 olduğu kaydedildi.Hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini bildirmişti.İlave tedbirlere rağmen vaka sayılarındaki artışı önleyemeyen hükümet, 13 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar geçerli olacak şekilde 3 hafta kısmi kapanmaya gidilmesi kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211029/hollanda-vergi-dairesi-on-binlerce-kisinin-veri-gizliligini-ihlal-etti-1050310118.html

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hollanda, rekor, salgın, pandemi, kovid-19, vaka sayısı