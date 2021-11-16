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'İlk mesajda aşk': Hayatlarında hiç yüz yüze görüşmeyen çift Zoom üzerinden evlendi
'İlk mesajda aşk': Hayatlarında hiç yüz yüze görüşmeyen çift Zoom üzerinden evlendi
Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan karantinalarda pencereden pencereye yaşanan aşk hikâyeleri hâlâ hafızalardayken İngiliz Ayşe ve ABD'li Darrin... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T10:21+0300
2021-11-16T10:21+0300
abd
ingiltere
evlilik
pandemi
koronavirüs
zoom
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İngiliz Ayşe ve ABD'li Darrin'in internette sosyal medya platformları aracılığıyla başlayan ilişkileri önce sevgililiğe, ardından da birbirlerini hiç kanlı canlı görmemiş olmamalarına rağmen karı-kocalığa dönüştü. Çiftin mutluluğunun yolunu 24 yaşındaki Darrin'in annesi Kenda açtı. 26 yaşındaki Ayşe, müstakbel kayınvalidesi ile bir Facebook grubu üzerinden tanıştı. Kenda, Ayşe yaşlarında bir oğlu olduğundan bahsedince Kasım 2020'de Ayşe ve Darrin mesajlaşmaya başladı. 4-5 saatlik zaman farkına rağmen hem internet hem telefon üzerinden iletişimlerini sürdüren iki arkadaş resmen sevgili oldu ve Kovid-19 seyahat kısıtlamalarına rağmen Ayşe'nin ABD'ye gidişini planlara dahil edildi.Temmuz 2020'de Ayşe ve annesi önce Meksika'ya, ardından ABD Detroit'e uçarak seyahat engellerinin etrafından dolanmak istedi ama göç yetkilileri Ayşe'nin 'seyahati karşılayacak yeterince parası ve İngiltere ile yeterli bağları olmadığını' gerekçe göstererek genç kadını ülkeye sokmadı. Ayşe o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "ABD'ye girmeme izin verirlerse Darrin yüzünden ülkeme geri dönmeyeceğimi düşünmüş olmalılar. Böyle bir şeyi asla yapmazdım. Onunla aynı şehirde, ona bu kadar yakın olup da sınırdan içeri sokulmamak çok üzücüydü. Bir sonraki uçağa bindirildim ve yol boyunca ağladım."Aşık olduğu kadınla yüz yüze görüşme hayalleri suya düşen Darrin de çareyi video konferans uygulaması Zoom üzerinden 'özel bir gece' tertip etmekte buldu. O akşam kamera karşısında elinde yüzükle diz çöküp evlenme teklif eden Darrin, Ayşe'den 'evet' yanıtı alınca çift yasalara başvurdu. Utah eyaletindeki yeni yasayla uluslararası çevrimiçi düğün seremoniler yasal hale getirildi. Çift de bu yasa sayesinde 19 Ağustos'ta dünya evine girdi. Artık İngiltere ve ABD arasındaki seyahat kısıtlamaları kaldırılmış olsa da çift, yüz yüze görüşmek için Ayşe'nin vizesinin çıkmasını bekliyor: "Ne zaman ABD'ye gidebileceğimi bilmiyorum ama bekleme sürecinde elimizden geldiğince pozitif kalmaya çalışıyoruz. Hiç şahsen tanışmadığımız için fiziksel bir ilişkimiz olmadı ki bu da evliliğimizin bundan çok daha fazlası olduğunun kanıtı."
https://tr.sputniknews.com/20200319/koronavirus-zamaninda-ask-mesk-copcatanlik-uygulamalari-imdada-yetisiyor-1041640991.html
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abd, ingiltere, evlilik, pandemi, koronavirüs, zoom

'İlk mesajda aşk': Hayatlarında hiç yüz yüze görüşmeyen çift Zoom üzerinden evlendi

10:21 16.11.2021
© AP Photo / Darron CummingsKalp- Aşk- Sevgi
Kalp- Aşk- Sevgi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Darron Cummings
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan karantinalarda pencereden pencereye yaşanan aşk hikâyeleri hâlâ hafızalardayken İngiliz Ayşe ve ABD'li Darrin çiftinin birlikteliği de bunun örneklerinden biri oldu.
İngiliz Ayşe ve ABD'li Darrin'in internette sosyal medya platformları aracılığıyla başlayan ilişkileri önce sevgililiğe, ardından da birbirlerini hiç kanlı canlı görmemiş olmamalarına rağmen karı-kocalığa dönüştü. Çiftin mutluluğunun yolunu 24 yaşındaki Darrin'in annesi Kenda açtı. 26 yaşındaki Ayşe, müstakbel kayınvalidesi ile bir Facebook grubu üzerinden tanıştı. Kenda, Ayşe yaşlarında bir oğlu olduğundan bahsedince Kasım 2020'de Ayşe ve Darrin mesajlaşmaya başladı.
4-5 saatlik zaman farkına rağmen hem internet hem telefon üzerinden iletişimlerini sürdüren iki arkadaş resmen sevgili oldu ve Kovid-19 seyahat kısıtlamalarına rağmen Ayşe'nin ABD'ye gidişini planlara dahil edildi.
Temmuz 2020'de Ayşe ve annesi önce Meksika'ya, ardından ABD Detroit'e uçarak seyahat engellerinin etrafından dolanmak istedi ama göç yetkilileri Ayşe'nin 'seyahati karşılayacak yeterince parası ve İngiltere ile yeterli bağları olmadığını' gerekçe göstererek genç kadını ülkeye sokmadı. Ayşe o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "ABD'ye girmeme izin verirlerse Darrin yüzünden ülkeme geri dönmeyeceğimi düşünmüş olmalılar. Böyle bir şeyi asla yapmazdım. Onunla aynı şehirde, ona bu kadar yakın olup da sınırdan içeri sokulmamak çok üzücüydü. Bir sonraki uçağa bindirildim ve yol boyunca ağladım."
Aşık olduğu kadınla yüz yüze görüşme hayalleri suya düşen Darrin de çareyi video konferans uygulaması Zoom üzerinden 'özel bir gece' tertip etmekte buldu. O akşam kamera karşısında elinde yüzükle diz çöküp evlenme teklif eden Darrin, Ayşe'den 'evet' yanıtı alınca çift yasalara başvurdu. Utah eyaletindeki yeni yasayla uluslararası çevrimiçi düğün seremoniler yasal hale getirildi. Çift de bu yasa sayesinde 19 Ağustos'ta dünya evine girdi.
Artık İngiltere ve ABD arasındaki seyahat kısıtlamaları kaldırılmış olsa da çift, yüz yüze görüşmek için Ayşe'nin vizesinin çıkmasını bekliyor: "Ne zaman ABD'ye gidebileceğimi bilmiyorum ama bekleme sürecinde elimizden geldiğince pozitif kalmaya çalışıyoruz. Hiç şahsen tanışmadığımız için fiziksel bir ilişkimiz olmadı ki bu da evliliğimizin bundan çok daha fazlası olduğunun kanıtı."
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