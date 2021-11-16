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https://tr.sputniknews.com/20211116/imamoglu-kanal-istanbulun-yapilmayacagini-vatandasimiza-taahhut-ediyoruz-1050860877.html
İmamoğlu: Kanal İstanbul'un yapılmayacağını vatandaşımıza taahhüt ediyoruz
İmamoğlu: Kanal İstanbul'un yapılmayacağını vatandaşımıza taahhüt ediyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizler, Kanal İstanbul'un İstanbul'a yaptırılmayacağını, yapılmayacağını vatandaşımıza, halkımızla... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T16:28+0300
2021-11-16T16:33+0300
türkiye
kanal istanbul
iski
ekrem imamoğlu
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İBB Başkanı İmamoğlu, İSKİ, Ömerli Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni hizmete açtı. Açılış için Emirli İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde düzenlenen törende konuştu.İmamoğlu, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen “İklim Zirvesi”nde yaptığı konuşma ve görüşmelere değinerek dünya ülkelerinin en önemli gündem maddesinin, küresel ısınmadan kaynaklı sorunlara karşı alınacak ortak tedbirler olduğunun altını çizdi. İSKİ’nin bu kapsamda yaptığı çalışmalardan örnekler sunan İmamoğlu, “İklim değişikliği sebebiyle, ani yağışların sele sebep olduğu dünyamızda, su baskınları, seller İstanbul'un en kritik sorunlarından birisiydi. Net ifade edelim ki; İSKİ'nin bu dönemki yönetimi, ciddi bir süreci işletmiş, neredeyse İstanbul'u bu tür sel baskınlarında sıfır riske doğru taşımakta ciddi yatırımlar yapmıştır” dedi.'Müsilaj için İBB'nin 10 milyar TL'yi aşan yatırım planı var'Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa dikkat çeken İmamoğlu, “Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunu, İstanbul'un en kritik çevre sorunlarından bir tanesidir” dedi ve bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ortak çalışmaların önemli olduğunu vurguladı. İstanbul olarak bu sürecin en önemli paydaşlarından birisi olduklarını vurgulayan İmamoğlu, sorunun çözümü noktasında, İBB’nin, 10 milyar TL’yi aşan bir yatırım planı olduğu bilgisini paylaştı. Bu planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilettiklerini belirten İmamoğlu, soruna siyaset üstü bir bakış açısıyla yaklaştıklarını kaydetti.Adalar'daki plan yapma yetkisinin devredilmesine tepki: Bu yanlıştan derhal dönülmeli“Umuyorum ki, siyaset mecrasının alanının gündemi, içeriği, bu dünya düzeninin, dünya sisteminin, dünyanın beklentilerinin gündemiyle eşleşecek kaliteye ve sürece ulaşır” diyen İmamoğlu, Marmara Denizi’nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla “koruma alanı” ilan edilmesini eleştirdi. Koruma kararıyla, Adalar ilçesi sınırlarındaki plan yapma yetkisinin, konuyla alakasız bir biçimde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:“Hiç bu işle ilgisi olmayan, ruhuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hususun, bu karar kapsamındaymış gibi bir karara dönüştürülmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Bakanlığın ve Sayın Bakan'ın talimatlarıyla, Genel Müdür ve bizim yetkililerimiz bir araya geldiler. Bu işin iyi niyeti, kötü niyeti olmaz. Bu işin, İBB sınırları içerisindeki Adalar Belediyesi'nin, Adalar ve Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde olan planlama yetkisinin, Şehircilik Bakanlığı’na dahil edilmesi sürecinin iyi niyeti, kötü niyeti aranmaz. Derhal bu yanlıştan dönülmesi gerekir. İşin ruhunun kaçmaması adına, sürdürülen görüşmelere ilaveten, lütfen bu yanlışı düzeltin. Bu doğru bir iş değildir. Bu müdahaleci bir anlayışa dönüşür. Bunu hiçbir şekilde izah edemezsiniz. Elbette bu şekilde devam ederse hukuki haklarımızı aramaktan da geri durmayız.”'Melen Barajı, 'açılacak’ denilen tarihten bu yana 4-5 yıl geçti'İstanbul’un su sorununu çözecek proje olarak tanıtımı yapılan Melen Barajı'nın çok hoş olmayan bir sürece doğru gittiği konusunda tereddütleri olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu bakımdan; Tarım ve Ormancılık Bakanı'nın, Devlet Su İşleri üzerinden yürütülen süreçle ilgili kamuoyunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve İSKİ kurumumuzu acilen bilgilendirilmesi gerekmektedir” diye konuştu. “Melen Barajı’nda uygulanmak üzere olduğu söylenen bir projesinin henüz daha kesinleşmediği noktasında bir takım duyumlar, birtakım ihbarlar almaktayız” diyen İmamoğlu, “Şu tarihte açılacak’ denen tarihten bu yana, 4-5 yıl geçmiştir. Saati verilen, günü verilen tarihten bu yana 4-5 yıl geçmiştir. Ve halen bu konuda sonuç net olarak yok ve yapılan işin geleceği konusunda ne yazık ki kaygılıyız” ifadelerini kullandı.'Bir avuç insanın kapalı kapılar ardında aldığı kararlar'İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin ise “Pişirip pişirip önümüze koydukları, önündeki metni okuma konusundaki kararlılığın dışında hiçbir kararlılığı olmayan bazı mevki sahibi arkadaşların, bunun adı ne olursa olsun, çıkıp Kanal İstanbul'la ilgili ahkam kesip, Kanal İstanbul'la ilgili yapılmaması hususunda ortaya çıkan bilimsel veriler üzerinden, -bu bazen benim tarafımdan, bazen siyasi partilerin değerli yöneticileri ve hatta genel başkanları tarafından ortaya konulan kararlılığı- seviyesiz ve fütursuzca eleştirdiklerini görüyorum” dedi. Bu eleştirilerin hiçbir bilimsel, hiçbir teknik kabiliyet ve kapasitesiyle yapılmadığını belirten İmamoğlu, "Siyasi iradenin talimatıyla yaptığını düşünüyorum. Diğer kapasitelerine dair şahitliğim vardır. O bakımdan, Genel Başkanımızla veya diğer siyasi temsilcilerinin söyledikleriyle ilgili yorum yaparken dikkatli kelimeler ve cümleler seçmesi gerektiğini de buradan belirtmek istiyorum” diye konuştu. “Beton Kanal” olarak tabir ettiği Kanal İstanbul’un, kenti ve Marmara Denizi’ni nasıl ettiğini, bilimsel veriler ışığında tespit etmiş kişiler olduklarını vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:“Ettiğimiz tespit ve toplantılara davet ettiğimiz hiçbir resmi kurum ve kuruluştan katılımcı gelmemiştir. Bakanlıklar da buna dahildir. Biz ise, İstanbul'u yöneten, 100 bine yakın çalışanı olan, 16 milyon hemşehrisinin yetkisiyle İstanbul'u yöneten kişiler olarak, herhangi bir bakanlığın ya da kurum ya da kuruluşun bilimsel veya teknik bir çalışmasına da kanalla ilgili davet edilmemişizdir. Alınan hiçbir karar katılımcı yapılmamıştır. Bir avuç insanın kapalı kapılar ardında aldığı kararlarla süreçler yönetilmiştir. Çevre katliamıdır. Sadece çevre katliamı değil, İstanbul gibi bir kentin heba edilmesi anlamına gelmektedir. Bu tarihi sorumlulukla bizler, Kanal İstanbul'un İstanbul'a yaptırılmayacağını, yapılmayacağını vatandaşımıza, halkımızla beraber taahhüt ediyoruz.”
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kanal istanbul, iski, ekrem imamoğlu

İmamoğlu: Kanal İstanbul'un yapılmayacağını vatandaşımıza taahhüt ediyoruz

16:28 16.11.2021 (güncellendi: 16:33 16.11.2021)
© İBBİmamoğlu
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizler, Kanal İstanbul'un İstanbul'a yaptırılmayacağını, yapılmayacağını vatandaşımıza, halkımızla beraber taahhüt ediyoruz" dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, İSKİ, Ömerli Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni hizmete açtı. Açılış için Emirli İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde düzenlenen törende konuştu.
İmamoğlu, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen “İklim Zirvesi”nde yaptığı konuşma ve görüşmelere değinerek dünya ülkelerinin en önemli gündem maddesinin, küresel ısınmadan kaynaklı sorunlara karşı alınacak ortak tedbirler olduğunun altını çizdi. İSKİ’nin bu kapsamda yaptığı çalışmalardan örnekler sunan İmamoğlu, “İklim değişikliği sebebiyle, ani yağışların sele sebep olduğu dünyamızda, su baskınları, seller İstanbul'un en kritik sorunlarından birisiydi. Net ifade edelim ki; İSKİ'nin bu dönemki yönetimi, ciddi bir süreci işletmiş, neredeyse İstanbul'u bu tür sel baskınlarında sıfır riske doğru taşımakta ciddi yatırımlar yapmıştır” dedi.

'Müsilaj için İBB'nin 10 milyar TL'yi aşan yatırım planı var'

Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa dikkat çeken İmamoğlu, “Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunu, İstanbul'un en kritik çevre sorunlarından bir tanesidir” dedi ve bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ortak çalışmaların önemli olduğunu vurguladı. İstanbul olarak bu sürecin en önemli paydaşlarından birisi olduklarını vurgulayan İmamoğlu, sorunun çözümü noktasında, İBB’nin, 10 milyar TL’yi aşan bir yatırım planı olduğu bilgisini paylaştı. Bu planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilettiklerini belirten İmamoğlu, soruna siyaset üstü bir bakış açısıyla yaklaştıklarını kaydetti.

Adalar'daki plan yapma yetkisinin devredilmesine tepki: Bu yanlıştan derhal dönülmeli

“Umuyorum ki, siyaset mecrasının alanının gündemi, içeriği, bu dünya düzeninin, dünya sisteminin, dünyanın beklentilerinin gündemiyle eşleşecek kaliteye ve sürece ulaşır” diyen İmamoğlu, Marmara Denizi’nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla “koruma alanı” ilan edilmesini eleştirdi. Koruma kararıyla, Adalar ilçesi sınırlarındaki plan yapma yetkisinin, konuyla alakasız bir biçimde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:
“Hiç bu işle ilgisi olmayan, ruhuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hususun, bu karar kapsamındaymış gibi bir karara dönüştürülmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Bakanlığın ve Sayın Bakan'ın talimatlarıyla, Genel Müdür ve bizim yetkililerimiz bir araya geldiler. Bu işin iyi niyeti, kötü niyeti olmaz. Bu işin, İBB sınırları içerisindeki Adalar Belediyesi'nin, Adalar ve Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde olan planlama yetkisinin, Şehircilik Bakanlığı’na dahil edilmesi sürecinin iyi niyeti, kötü niyeti aranmaz. Derhal bu yanlıştan dönülmesi gerekir. İşin ruhunun kaçmaması adına, sürdürülen görüşmelere ilaveten, lütfen bu yanlışı düzeltin. Bu doğru bir iş değildir. Bu müdahaleci bir anlayışa dönüşür. Bunu hiçbir şekilde izah edemezsiniz. Elbette bu şekilde devam ederse hukuki haklarımızı aramaktan da geri durmayız.”

'Melen Barajı, 'açılacak’ denilen tarihten bu yana 4-5 yıl geçti'

İstanbul’un su sorununu çözecek proje olarak tanıtımı yapılan Melen Barajı'nın çok hoş olmayan bir sürece doğru gittiği konusunda tereddütleri olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu bakımdan; Tarım ve Ormancılık Bakanı'nın, Devlet Su İşleri üzerinden yürütülen süreçle ilgili kamuoyunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve İSKİ kurumumuzu acilen bilgilendirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.
“Melen Barajı’nda uygulanmak üzere olduğu söylenen bir projesinin henüz daha kesinleşmediği noktasında bir takım duyumlar, birtakım ihbarlar almaktayız” diyen İmamoğlu, “Şu tarihte açılacak’ denen tarihten bu yana, 4-5 yıl geçmiştir. Saati verilen, günü verilen tarihten bu yana 4-5 yıl geçmiştir. Ve halen bu konuda sonuç net olarak yok ve yapılan işin geleceği konusunda ne yazık ki kaygılıyız” ifadelerini kullandı.

'Bir avuç insanın kapalı kapılar ardında aldığı kararlar'

İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin ise “Pişirip pişirip önümüze koydukları, önündeki metni okuma konusundaki kararlılığın dışında hiçbir kararlılığı olmayan bazı mevki sahibi arkadaşların, bunun adı ne olursa olsun, çıkıp Kanal İstanbul'la ilgili ahkam kesip, Kanal İstanbul'la ilgili yapılmaması hususunda ortaya çıkan bilimsel veriler üzerinden, -bu bazen benim tarafımdan, bazen siyasi partilerin değerli yöneticileri ve hatta genel başkanları tarafından ortaya konulan kararlılığı- seviyesiz ve fütursuzca eleştirdiklerini görüyorum” dedi.
Bu eleştirilerin hiçbir bilimsel, hiçbir teknik kabiliyet ve kapasitesiyle yapılmadığını belirten İmamoğlu, "Siyasi iradenin talimatıyla yaptığını düşünüyorum. Diğer kapasitelerine dair şahitliğim vardır. O bakımdan, Genel Başkanımızla veya diğer siyasi temsilcilerinin söyledikleriyle ilgili yorum yaparken dikkatli kelimeler ve cümleler seçmesi gerektiğini de buradan belirtmek istiyorum” diye konuştu.
“Beton Kanal” olarak tabir ettiği Kanal İstanbul’un, kenti ve Marmara Denizi’ni nasıl ettiğini, bilimsel veriler ışığında tespit etmiş kişiler olduklarını vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:
“Ettiğimiz tespit ve toplantılara davet ettiğimiz hiçbir resmi kurum ve kuruluştan katılımcı gelmemiştir. Bakanlıklar da buna dahildir. Biz ise, İstanbul'u yöneten, 100 bine yakın çalışanı olan, 16 milyon hemşehrisinin yetkisiyle İstanbul'u yöneten kişiler olarak, herhangi bir bakanlığın ya da kurum ya da kuruluşun bilimsel veya teknik bir çalışmasına da kanalla ilgili davet edilmemişizdir. Alınan hiçbir karar katılımcı yapılmamıştır. Bir avuç insanın kapalı kapılar ardında aldığı kararlarla süreçler yönetilmiştir. Çevre katliamıdır. Sadece çevre katliamı değil, İstanbul gibi bir kentin heba edilmesi anlamına gelmektedir. Bu tarihi sorumlulukla bizler, Kanal İstanbul'un İstanbul'a yaptırılmayacağını, yapılmayacağını vatandaşımıza, halkımızla beraber taahhüt ediyoruz.”
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