İngiltere'de bombalı saldırı: Failin kimliği açıklandı

İngiltere’nin Liverpool kentinde kadın hastalıklarına yönelik hizmet veren Liverpool Women's Hospital önünde bir takside dün yerel saatle 11.00'de meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Yetkililer, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişinin Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alındığını bildirmiş ve olayı “terör eylemi” olarak nitelendirmişti. Polis, terör saldırısını düzenleyen ve olayda hayatını kaybeden saldırganın 32 yaşındaki Emad Al Swealmeen olduğunu açıkladı. Polis Şefi Andrew Meeks, Al Swealmeen'in kayıtlı olduğu adresin belirlendiğini ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Meeks, olay veya saldırgan hakkında bilgisi olanların polis ekiplerine yardımcı olabilmesi için saldırganın kimliğinin açıkladığını ifade etti.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yaptığı açıklamada, saldırıyı 'mide bulandırıcı' olarak nitelendirerek, "İngiltere halkı asla terörizm tarafından sindirilmeyecek" dedi.



İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ülkedeki terör tehdidi seviyesinin 'önemli'den 'ciddi'ye yükseltildiğini bildirmiş, Liverpool'daki patlamanın ülkede bir ay içinde meydana gelen ikinci terör saldırısı olması nedeniyle bu kararın alındığını açıklamıştı.



İngiltere basınında yer alan haberlerde ise, taksi şoförü David Perry’nin yolcunun üzerindeki el yapımı patlayıcı fark ettiği ve aracı durduğu sırada patlamanın meydana geldiği ifade edildi. Patlamada yaralanan taksi şoförü Perry hastaneden taburcu edilirken, Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson tarafından kahraman ilan edildi.