https://tr.sputniknews.com/20211116/is-bankasi-genel-muduru-aran-faizi-indirmek-kuru-ve-enflasyonu-basi-bos-birakmak-anlamina-gelecek-1050853402.html

İş Bankası Genel Müdürü Aran: Faizi indirmek kuru ve enflasyonu başı boş bırakmak anlamına gelecek

İş Bankası Genel Müdürü Aran: Faizi indirmek kuru ve enflasyonu başı boş bırakmak anlamına gelecek

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın faiz oranında değişiklik yapmayacağını düşündüğünü söyledi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T13:46+0300

2021-11-16T13:46+0300

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ekonomi

iş bankası

faiz

hakan aran

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Bloomberg HT yayınına katılan Aran, faizi indirmenin kuru ve enflasyonu başı boş bırakmak anlamına geleceğini ifade ederek şöyle dedi:"Bunun kimsenin hayrına olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası zaten öngördüğümüzün ötesinde faiz indirimlerini yaptı. Ben artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum."

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iş bankası, faiz, hakan aran