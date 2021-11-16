İş Bankası Genel Müdürü Aran: Faizi indirmek kuru ve enflasyonu başı boş bırakmak anlamına gelecek

Bloomberg HT yayınına katılan Aran, faizi indirmenin kuru ve enflasyonu başı boş bırakmak anlamına geleceğini ifade ederek şöyle dedi:"Bunun kimsenin hayrına olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası zaten öngördüğümüzün ötesinde faiz indirimlerini yaptı. Ben artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum."
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın faiz oranında değişiklik yapmayacağını düşündüğünü söyledi.
Bloomberg HT yayınına katılan Aran, faizi indirmenin kuru ve enflasyonu başı boş bırakmak anlamına geleceğini ifade ederek şöyle dedi:
"Bunun kimsenin hayrına olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası zaten öngördüğümüzün ötesinde faiz indirimlerini yaptı. Ben artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum."