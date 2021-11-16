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https://tr.sputniknews.com/20211116/is-bankasi-genel-muduru-hakan-aran-faiz-artik-enflasyonu-takip-etmeli-1050871633.html
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Faiz artık enflasyonu takip etmeli
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Faiz artık enflasyonu takip etmeli
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran "Faizleri indirmek enflasyonu ve kuru başıboş bırakmak anlamına gelecek. Bunun kimsenin hayrına olmadığını düşünüyorum... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T23:13+0300
2021-11-16T23:13+0300
ekonomi
enflasyon
merkez bankası
iş bankası
faiz
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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Bloomberg HT’ye konuk oldu. Aran Merkez Bankası’ndan faiz değişikliği beklemediğini, faizi indirmenin kuru ve enflasyonu ‘başıboş’ bırakmak anlamına geleceğini belirttiGaranti Bankası’nın satışını ve bankacılık sektörünü değerlendiren Aran, BBVA’nın adımının son derece yerinde bir hareket olduğunu söyledi.'Borsamız kıymetli'Aran “Türkiye’de bankaların değerlemesi ‘akıldışı’ bir noktadaydı. Garanti Bankası’nın bu hareketini o nedenle çok iyi anlıyorum, son derece yerinde, isabetli bir karar. Bu haber ülkemizin reklamını yapma, dışarıdan bir yatırımcının bunu görmesi anlamında son derece kıymetli. Borsamız, sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü açısından da kıymetli” değerlendirmesini yaptı.Hala bankacılık sektörünün ucuz olduğunu kaydeden Aran kredi faizleri ve Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine dair beklentilerini de şu sözlerle anlattı: Aran Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantıyı pas geçmesini beklediğini belirtti.Bankacılık sektöründe 3. çeyrekte oldukça kârlı bilançolar açıklandığını kaydeden Aran önümüzdeki dönem için de iyimser olduklarını ifade etti. Aran “Gelecek yıl da benzer performans göstereceğinizi düşünüyoruz. Türkiye’de bankacılık sektörü çok sağlam, risk maliyetiyle, aktif kalitesiyle sağlam. Güzel bir yıl geçirilebilir. Garanti Bankası tarzı haberlerin de devam edebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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enflasyon, merkez bankası, iş bankası, faiz

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Faiz artık enflasyonu takip etmeli

23:13 16.11.2021
© DHAHakan Aran
Hakan Aran - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© DHA
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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran "Faizleri indirmek enflasyonu ve kuru başıboş bırakmak anlamına gelecek. Bunun kimsenin hayrına olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası zaten öngördüğümüzün ötesinde faiz indirimlerini yaptı. Artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum. Faiz artık enflasyonu takip etmeli" dedi
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Bloomberg HT’ye konuk oldu.
Aran Merkez Bankası’ndan faiz değişikliği beklemediğini, faizi indirmenin kuru ve enflasyonu ‘başıboş’ bırakmak anlamına geleceğini belirtti
Garanti Bankası’nın satışını ve bankacılık sektörünü değerlendiren Aran, BBVA’nın adımının son derece yerinde bir hareket olduğunu söyledi.

'Borsamız kıymetli'

Aran “Türkiye’de bankaların değerlemesi ‘akıldışı’ bir noktadaydı. Garanti Bankası’nın bu hareketini o nedenle çok iyi anlıyorum, son derece yerinde, isabetli bir karar. Bu haber ülkemizin reklamını yapma, dışarıdan bir yatırımcının bunu görmesi anlamında son derece kıymetli. Borsamız, sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü açısından da kıymetli” değerlendirmesini yaptı.
Hala bankacılık sektörünün ucuz olduğunu kaydeden Aran kredi faizleri ve Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine dair beklentilerini de şu sözlerle anlattı:
“Kredi maliyetlerinden önce enflasyonu konuşmalıyız. Faizleri indirmek enflasyonu ve kuru başıboş bırakmak anlamına gelecek. Bunun kimsenin hayrına olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası zaten öngördüğümüzün ötesinde faiz indirimlerini yaptı. Ben artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum. Faiz artık enflasyonu takip etmeli”
Aran Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantıyı pas geçmesini beklediğini belirtti.
Bankacılık sektöründe 3. çeyrekte oldukça kârlı bilançolar açıklandığını kaydeden Aran önümüzdeki dönem için de iyimser olduklarını ifade etti. Aran “Gelecek yıl da benzer performans göstereceğinizi düşünüyoruz. Türkiye’de bankacılık sektörü çok sağlam, risk maliyetiyle, aktif kalitesiyle sağlam. Güzel bir yıl geçirilebilir. Garanti Bankası tarzı haberlerin de devam edebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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