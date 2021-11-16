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İspanya'da Uluslararası Dünya Flamenko Günü buruk kutlandı
İspanya'da Uluslararası Dünya Flamenko Günü buruk kutlandı
Flamenkonun ana yurdu İspanya'da, Kovid-19 salgınından dolayı son 1.5 yılda salonların yüzde 40'ının iflas ederek kapanmasından dolayı Uluslararası Dünya... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T18:27+0300
2021-11-16T18:27+0300
dünya
ispanya
madrid
unesco
pandemi
flamenko
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 11 yıl önce flamenkonun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' ilan edilmesi ve bu güne atfen her 16 Kasım'ın Uluslararası Dünya Flamenko Günü olarak kutlanması sebebiyle İspanya'nın farklı kentlerinde etkinlikler düzenlendi.Ülkedeki en eski flamenko salonu olarak bilinen, başkent Madrid'deki Corral de la Moreria'da yapılan etkinlikte konuşan İspanya Flamenko Salonları Ulusal Derneği Başkanı Juan Manuel del Rey, "Pandemiden dolayı flamenko salonlarının yüzde 40'ı bir daha açılmamak üzere kapılarını kapattı. Geri kalanları da hayatta kalma mücadelesi veriyor." dedi.Flamenko sanatçılarının yüzde 95'inin 'tablaos' olarak adlandırılan flamenko salonlarındaki gösterilerle geçimini sağladığını hatırlatan Del Rey, "Bu sanatçıların hayatta kalmalarını garanti edebilmek için belediyelerin ve hükümetlerin çok daha fazla desteğine ihtiyaç var. Küresel bir sanat olan flamenko, ülkemizin kimliği ve kültür markasıdır." ifadelerini kullandı.Del Rey, İspanyol meclisinde görüşülen ve flamenko sanatının korunmasını amaçlayan yasa tasarısının bekledikleri destek için atılacak ilk adım olacağını kaydetti.Siyaset, iş ve sanat dünyasından önemli isimlerin ağırlandığı etkinlik kapsamında, son dönemlerde İspanya'nın en iyi flamenko dansçılarından biri gösterilen Belen Lopez sahne aldı.Uluslararası Dünya Flamenko Günü dolayısıyla Madrid'de de Prado Müzesi'nin içinde bir grup flamenko dansçısının yaptığı gösteriyle hazırlanan videonun tanıtımı yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20200203/sivillada-flamenko-ruzgari-estiren-moda-sovu-1041320738.html
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ispanya, madrid, unesco, pandemi, flamenko

İspanya'da Uluslararası Dünya Flamenko Günü buruk kutlandı

18:27 16.11.2021
© REUTERS / MARCELO DEL POZOİspanya'da Uluslararası Dünya Flamenko Günü buruk kutlandı
İspanya'da Uluslararası Dünya Flamenko Günü buruk kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / MARCELO DEL POZO
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Flamenkonun ana yurdu İspanya'da, Kovid-19 salgınından dolayı son 1.5 yılda salonların yüzde 40'ının iflas ederek kapanmasından dolayı Uluslararası Dünya Flamenko Günü buruk kutlandı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 11 yıl önce flamenkonun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' ilan edilmesi ve bu güne atfen her 16 Kasım'ın Uluslararası Dünya Flamenko Günü olarak kutlanması sebebiyle İspanya'nın farklı kentlerinde etkinlikler düzenlendi.
Ülkedeki en eski flamenko salonu olarak bilinen, başkent Madrid'deki Corral de la Moreria'da yapılan etkinlikte konuşan İspanya Flamenko Salonları Ulusal Derneği Başkanı Juan Manuel del Rey, "Pandemiden dolayı flamenko salonlarının yüzde 40'ı bir daha açılmamak üzere kapılarını kapattı. Geri kalanları da hayatta kalma mücadelesi veriyor." dedi.
Flamenko sanatçılarının yüzde 95'inin 'tablaos' olarak adlandırılan flamenko salonlarındaki gösterilerle geçimini sağladığını hatırlatan Del Rey, "Bu sanatçıların hayatta kalmalarını garanti edebilmek için belediyelerin ve hükümetlerin çok daha fazla desteğine ihtiyaç var. Küresel bir sanat olan flamenko, ülkemizin kimliği ve kültür markasıdır." ifadelerini kullandı.
Del Rey, İspanyol meclisinde görüşülen ve flamenko sanatının korunmasını amaçlayan yasa tasarısının bekledikleri destek için atılacak ilk adım olacağını kaydetti.
Siyaset, iş ve sanat dünyasından önemli isimlerin ağırlandığı etkinlik kapsamında, son dönemlerde İspanya'nın en iyi flamenko dansçılarından biri gösterilen Belen Lopez sahne aldı.
Uluslararası Dünya Flamenko Günü dolayısıyla Madrid'de de Prado Müzesi'nin içinde bir grup flamenko dansçısının yaptığı gösteriyle hazırlanan videonun tanıtımı yapıldı.

Sevilla'da Uluslararası Flamenko Moda Şovu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2020
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Sivilla’da Flamenko rüzgarı estiren moda şovu
3 Şubat 2020, 18:58
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