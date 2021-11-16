Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
'Hafter, Libya devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu'
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211116/issizlik-rakamlari-aciklandi-1050843029.html
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 11,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 842... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T10:11+0300
2021-11-16T10:18+0300
tüik
türkiye
işsizlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044059204_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_3539df39fd2b2a743943f17b0b68d0a8.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 57 bin kişi azalarak 3 milyon 842 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 45,4 olduMevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 671 bin kişi artarak 28 milyon 996 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 45,4 oldu.Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 51,4 olarak gerçekleştiMevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 615 bin kişi artarak 32 milyon 838 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 51,4 olarak gerçekleşti.Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 22,1, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 32,4 oldu15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 22,1, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 32,4 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 41,6 seviyesinde gerçekleşti.Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 55,4'ü hizmet sektöründe yer aldıMevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 81 bin kişi, sanayi sektöründe 124 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 456 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 21,4'ü sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma saati 44,0 saat olduMevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 652 bin kişi artarak 26 milyon 809 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 44,0 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 45 milyon 119 bin saat artarak 1 milyar 179 milyon 80 bin saat olarak gerçekleşti.Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 22,4 olduZamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,8 puan azalarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044059204_204:0:1981:1333_1920x0_80_0_0_85447b8a098e9353ed1ca1a197d01175.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüik, işsizlik

İşsizlik rakamları açıklandı

10:11 16.11.2021 (güncellendi: 10:18 16.11.2021)
© Sputnik / Sertac Kayarİşsizlik - kepenek – dükkan – kapalı dükkanlar – kepenk indirme
İşsizlik - kepenek – dükkan – kapalı dükkanlar – kepenk indirme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Sertac Kayar
Abone ol
Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 11,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 842 bin kişiye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 57 bin kişi azalarak 3 milyon 842 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 45,4 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 671 bin kişi artarak 28 milyon 996 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 45,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 51,4 olarak gerçekleşti

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 615 bin kişi artarak 32 milyon 838 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 51,4 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 22,1, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 32,4 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 22,1, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 32,4 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 41,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 55,4'ü hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 81 bin kişi, sanayi sektöründe 124 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 456 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 21,4'ü sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma saati 44,0 saat oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 652 bin kişi artarak 26 milyon 809 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 44,0 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 45 milyon 119 bin saat artarak 1 milyar 179 milyon 80 bin saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 22,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,8 puan azalarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:39Fatih Altaylı: Bir sonraki adım 'TBMM'nin de kapatılması' mı olacak?
11:31'Hafter, Libya devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu'
11:25Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Tınastepe: Zam aralığı 1 aya kadar indi, imkanınız varsa şimdi alın
11:21Rusya'yı uzayda uydusavar füze test etmekle suçlayan ABD: Yanıt vereceğiz
11:04Prof. Ceyhan: Aşıyla korunan insan sayısı her geçen gün geriye gidiyor
11:04Suudi Veliaht Prensi 'kar amacı gütmeyen kent' inşa ediyor
11:02Kuzey Kore lideri Kim 'model' şehir Samjiyon'u ziyaret etti
11:00Adana'da satırla babasını öldüren zanlı: Babamla ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık
10:47Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Doğu Ekspresi, 15 Aralık’ta yeniden başlıyor
10:44Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yiyit: Şu an için gündemde 4. doz diye bir şey yok
10:43MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu şunu bil, hesaplaşmadan helalleşmemiz asla mümkün olmayacaktır
10:34Barbados, metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olacak
10:29Akar: S-300, NATO içinde nasıl kullanılıyorsa S-400 de bizde aynı şekilde kullanılacaktır
10:21'İlk mesajda aşk': Hayatlarında hiç yüz yüze görüşmeyen çift Zoom üzerinden evlendi
10:12İstanbul'da taksici, fazla para vermeyen yolcuyu demir sopayla minibüsten indirdi
10:11İşsizlik rakamları açıklandı
10:02Özhaseki'den LGBT sorusuna yanıt: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var
10:01Bakan Elvan: Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz
09:56'Biden, Şi'ye ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini söyledi'
09:54AK Partili Nergis’ten Osman Öcalan sorusuna yanıt: Türkiye’ye gömülmesinde bir sakınca görmüyorum