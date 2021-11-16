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İsveç Akademisi'nden Orhan Pamuk'a destek
İsveç Akademisi'nden Orhan Pamuk'a destek
Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi, Veba Geceleri romanında "Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağına hakaret ettiği" gerekçesiyle hakkında... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T16:48+0300
2021-11-16T16:48+0300
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türkiye
orhan pamuk
atatürk
isveç
nobel
akademi
yazar
roman
edebiyat
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Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine saygı duymasını beklediklerini belirtti.Yazar Orhan Pamuk'un "Roman özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır" dediği Veba Geceleri isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen dosya, yeniden açılarak, bir kez daha soruşturma başlatmıştı.Konuyla ilgili birçok kişi ve kurum, Orhan Pamuk'a destek verirken, Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren İsveç Akademisi de, Orhan Pamuk için bir açıklama yayınladı. Akademi; yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine saygı duymasını ve bu durum özelinde Nobel ödüllü Orhan Pamuk'a yapılan muameleyi takip etmesini beklediğini belirtti.Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak Avrupa Sözleşmesi'ne taraf olduğu ve Avrupa Adalet Divanı içtihatlarıyla bağlı olduğu da belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211112/yapi-kredi-yayinlari-orhan-pamuk-hakkinda-yeniden-sorusturma-acilmasi-kararini-uzuntuyle-karsiladik-1050725054.html
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türkiye, orhan pamuk, atatürk, isveç, nobel, akademi, yazar, roman, edebiyat

İsveç Akademisi'nden Orhan Pamuk'a destek

16:48 16.11.2021
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi, Veba Geceleri romanında "Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağına hakaret ettiği" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Orhan Pamuk’a destek açıklamasında bulundu. Akademi, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine saygı duymasını beklediklerini belirtti.
Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine saygı duymasını beklediklerini belirtti.
Yazar Orhan Pamuk'un "Roman özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır" dediği Veba Geceleri isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen dosya, yeniden açılarak, bir kez daha soruşturma başlatmıştı.
Konuyla ilgili birçok kişi ve kurum, Orhan Pamuk'a destek verirken, Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren İsveç Akademisi de, Orhan Pamuk için bir açıklama yayınladı.

Akademi; yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine saygı duymasını ve bu durum özelinde Nobel ödüllü Orhan Pamuk'a yapılan muameleyi takip etmesini beklediğini belirtti.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak Avrupa Sözleşmesi'ne taraf olduğu ve Avrupa Adalet Divanı içtihatlarıyla bağlı olduğu da belirtildi.
Orhan Pamuk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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