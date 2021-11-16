https://tr.sputniknews.com/20211116/isvec-akademisinden-orhan-pamuka-destek-1050861954.html

İsveç Akademisi'nden Orhan Pamuk'a destek

İsveç Akademisi'nden Orhan Pamuk'a destek

Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi, Veba Geceleri romanında "Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağına hakaret ettiği" gerekçesiyle hakkında... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T16:48+0300

2021-11-16T16:48+0300

2021-11-16T16:48+0300

türkiye

türkiye

orhan pamuk

atatürk

isveç

nobel

akademi

yazar

roman

edebiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102704/21/1027042198_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_be1282c35528d856b5502a01b6364b51.jpg

Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine saygı duymasını beklediklerini belirtti.Yazar Orhan Pamuk'un "Roman özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır" dediği Veba Geceleri isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen dosya, yeniden açılarak, bir kez daha soruşturma başlatmıştı.Konuyla ilgili birçok kişi ve kurum, Orhan Pamuk'a destek verirken, Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren İsveç Akademisi de, Orhan Pamuk için bir açıklama yayınladı. Akademi; yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine saygı duymasını ve bu durum özelinde Nobel ödüllü Orhan Pamuk'a yapılan muameleyi takip etmesini beklediğini belirtti.Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak Avrupa Sözleşmesi'ne taraf olduğu ve Avrupa Adalet Divanı içtihatlarıyla bağlı olduğu da belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211112/yapi-kredi-yayinlari-orhan-pamuk-hakkinda-yeniden-sorusturma-acilmasi-kararini-uzuntuyle-karsiladik-1050725054.html

türkiye

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, orhan pamuk, atatürk, isveç, nobel, akademi, yazar, roman, edebiyat