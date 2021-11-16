Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211116/kagithanede-kopege-tecavuz-davasi-yeniden-goruldu-sanik-hakkinda-zorla-getirme-karari-verildi-1050872480.html
Kağıthane’de köpeğe tecavüz davası yeniden görüldü: Sanık hakkında zorla getirme kararı verildi
Kağıthane’de köpeğe tecavüz davası yeniden görüldü: Sanık hakkında zorla getirme kararı verildi
Kağıthane’de köpeğe tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden sanığın, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T23:48+0300
2021-11-16T23:48+0300
türkiye
istanbul
köpek
tecavüz
hayvanlara işkence
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048159331_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2d975fddf80314e2a70950128031940c.jpg
Kağıthane Hamidiye Mahallesi Nar Sokak’ta, 2014 yılında meydana gelen olayda, sanık Hamdi Y.’nin ‘Nilayım’ adlı köpeğe tecavüz ettiği iddia edilmiş ve sanığın kapatılan İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, ‘hayasızca hareketlerde bulunma suçundan’ işlediğinin sabit olmadığı, ‘haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme’ suçlarından ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmişti. Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay bozma ilamında, güvenlik kamerası görüntülerinde bilirkişi tarafından inceleme yapılması gerektiğini ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarının davaya katılma hakkı bulunmamasına karşın davaya katıldığını, kararın bu nedenle bozulduğunu belirtti.Bozma kararının ardından İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesince yeniden görülen davanın duruşmasında, müşteki Gazi Güven ile sanık Hamdi Y.’nin avukatı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları hazır bulundu.Duruşmada, Yargıtay’ın beraat kararının bozulmasına ilişkin ilamı okundu. Katılan sıfatları olduğu gerekçesiyle olan bozma ilamını kabul etmediklerini söyleyen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları, suçtan zarar görenin hayvan olduklarını, hayvanların yaşam standartlarını ve yaşam haklarını savunmak için gönüllü olarak çalıştıklarını, görüntülerin bilirkişiye verilmesini istediklerini, sanığın görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak sadece yemek verdiğini söylemesine karşın tecavüz ettiğinin açık bir şekilde görüldüğü belirtti.Dava dosyasında iki ayrı tarihte gerçekleşen cinsel istismar vakasının bulunduğunu belirten müşteki avukatı Yasemin Babayiğit, bozma ilamına uyulmasını ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Yargıtay’ın kararı doğrultusunda İstanbul Hayvan Hakları Merkezi’nin katılma taleplerinin reddini ve bozma ilamına uyulmasını istedi. Sanık Hamdi Y.’nin avukatı ise Yargıtay’ın bozma ilamına uyularak, teknik bir araştırma yapılmasını talep etti.Mahkeme, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulup uyulmayacağına sanığın savunmasından sonra karar verilmesine ve sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048159331_130:0:778:486_1920x0_80_0_0_be9f9c0756f0f02d38cdc7d009e8b7fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, köpek, tecavüz, hayvanlara işkence

Kağıthane’de köpeğe tecavüz davası yeniden görüldü: Sanık hakkında zorla getirme kararı verildi

23:48 16.11.2021
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA
Abone ol
Kağıthane’de köpeğe tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden sanığın, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi Nar Sokak’ta, 2014 yılında meydana gelen olayda, sanık Hamdi Y.’nin ‘Nilayım’ adlı köpeğe tecavüz ettiği iddia edilmiş ve sanığın kapatılan İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, ‘hayasızca hareketlerde bulunma suçundan’ işlediğinin sabit olmadığı, ‘haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme’ suçlarından ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmişti. Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay bozma ilamında, güvenlik kamerası görüntülerinde bilirkişi tarafından inceleme yapılması gerektiğini ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarının davaya katılma hakkı bulunmamasına karşın davaya katıldığını, kararın bu nedenle bozulduğunu belirtti.
Bozma kararının ardından İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesince yeniden görülen davanın duruşmasında, müşteki Gazi Güven ile sanık Hamdi Y.’nin avukatı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, Yargıtay’ın beraat kararının bozulmasına ilişkin ilamı okundu. Katılan sıfatları olduğu gerekçesiyle olan bozma ilamını kabul etmediklerini söyleyen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları, suçtan zarar görenin hayvan olduklarını, hayvanların yaşam standartlarını ve yaşam haklarını savunmak için gönüllü olarak çalıştıklarını, görüntülerin bilirkişiye verilmesini istediklerini, sanığın görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak sadece yemek verdiğini söylemesine karşın tecavüz ettiğinin açık bir şekilde görüldüğü belirtti.
Dava dosyasında iki ayrı tarihte gerçekleşen cinsel istismar vakasının bulunduğunu belirten müşteki avukatı Yasemin Babayiğit, bozma ilamına uyulmasını ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Yargıtay’ın kararı doğrultusunda İstanbul Hayvan Hakları Merkezi’nin katılma taleplerinin reddini ve bozma ilamına uyulmasını istedi. Sanık Hamdi Y.’nin avukatı ise Yargıtay’ın bozma ilamına uyularak, teknik bir araştırma yapılmasını talep etti.
Mahkeme, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulup uyulmayacağına sanığın savunmasından sonra karar verilmesine ve sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:48Kağıthane’de köpeğe tecavüz davası yeniden görüldü: Sanık hakkında zorla getirme kararı verildi
23:35‘ÇKP ilk yüzyılda mutlak yoksulluğu kaldırdık, ikincisinde sosyalist devleti ilan edeceğiz diyor’
23:28CHP Konak İlçe Başkanı 'ses kaydı' iddiası sonrası istifa etti
23:27BAE, hava savunma sistemi almak için Güney Kore ile anlaşmak üzere olduklarını duyurdu
23:17Lübnan'da ekonomik kriz: Gıda ithalatçıları, ülkedeki gıda güvenliğinin çöküşü konusunda uyardı
23:13İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Faiz artık enflasyonu takip etmeli
22:58Ahmet Şık: Türkiye’de duvar yıkılırsa ardında demokrasi ve hukuk var
22:49Ertuğrul Özkök: Gazetecilik yapsaydım bana kimse bir daha 'Vay Şerefsiz' diye bir manşet attıramazdı
22:45ABD, koronavirüse karşı yüzde 98 etkili olan antiviral haptan 10 milyon adet alacak
22:26Belarus: Polonya sınırdaki göçmenlere karşı zehirli kimyasallar kullandı
22:19AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Eğer bir şeylerden özür dilenecekse CHP özür dilemelidir
22:15ABD ve Yunanistan Ege’de ortak tatbikat düzenledi
21:58Harry Potter özel buluşması ‘Return to Hogwarts’, HBO Max'le geliyor
21:45BM’den Bakü ve Erivan’a anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme çağrısı
21:40Çin, keçi ensestini önlemek için yüz tanıma teknolojisi kullanıyor
21:38Putin ve Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu görüştü
21:35Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
21:29Şoygu’nun gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes
21:21Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 101 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi
20:49Murat Gezici: İktidar baharda referandumla yarı başkanlık isteyecek