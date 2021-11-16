Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211116/karadag-turkiye-macinin-ilk-11leri-belli-oldu-1050869510.html
Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için son grup maçında Karadağ'a konuk oluyor. 18 puanı bulunan ay-yıldızlılar, Norveç'in 1 gol... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T21:35+0300
2021-11-16T21:35+0300
spor
türkiye
karadağ
dünya kupası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/1044714164_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_dae4c7e7a78eecef8a7159636c882321.jpg
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında Karadağ'a konuk oluyor.Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.Türkiye'yi Dünya Kupası'na taşıyacak hesaplarSon maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.İlk 11'ler belli olduSAAT: 22.45HAKEM: Daniel SiebertSTAT: Podgorica Şehir StadıYAYIN: TRT 1KARADAĞ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, OsmajicTÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Hakan, Kerem, Halil, Burak
karadağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/1044714164_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_4be93d99c345c18f8a5d68ead9b6268c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, karadağ, dünya kupası

Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

21:35 16.11.2021
© AA / Ali BalıkçıTürkiye - İtalya - EURO 2020
Türkiye - İtalya - EURO 2020 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA / Ali Balıkçı
Abone ol
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için son grup maçında Karadağ'a konuk oluyor. 18 puanı bulunan ay-yıldızlılar, Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında Karadağ'a konuk oluyor.
Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.
Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Türkiye'yi Dünya Kupası'na taşıyacak hesaplar

Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek.
Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.

İlk 11'ler belli oldu

SAAT: 22.45
HAKEM: Daniel Siebert
STAT: Podgorica Şehir Stadı
YAYIN: TRT 1
KARADAĞ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Hakan, Kerem, Halil, Burak
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:19AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Eğer bir şeylerden özür dilenecekse CHP özür dilemelidir
22:15ABD ve Yunanistan Ege’de ortak tatbikat düzenledi
21:58Harry Potter özel buluşması ‘Return to Hogwarts’, HBO Max'le geliyor
21:45BM’den Bakü ve Erivan’a anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme çağrısı
21:40Çin, keçi ensestini önlemek için yüz tanıma teknolojisi kullanıyor
21:38Putin ve Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu görüştü
21:35Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
21:29Şoygu’nun gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes
21:21Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 101 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi
20:49Murat Gezici: İktidar baharda referandumla yarı başkanlık isteyecek
20:41YÖK Başkanı Özvar: Tıp eğitiminin ve öğrencilerin 2. planda kaldığını tespit ettiğimiz yerler mevcut
20:39Van Gölü kıyısında Demir Çağı'na ait insan kemikleri bulundu
20:36AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Türkiye, Paris Anlaşması'nı imzalayarak önemli bir adım attı
20:24Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye'ye bir hava taarruzu oldu da biz S-400'ü kullanmadık mı?
20:24Orman yangınları için 5 uçak alınacak
20:19Paketleme makinesine kapılan 13 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi hayatını kaybetti
20:093 yaşındaki Müslüme 7 gündür aranıyor
20:04İznik'te kanalizasyon çalışmasında tarihi oda mezar bulundu
19:48Babasının emekli maaşını alabilmek için cesedini 1 yıl evde sakladı
19:47Facebook, Suriye ve Pakistanlı hackerlara karşı önlem aldığını açıkladı