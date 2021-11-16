https://tr.sputniknews.com/20211116/karadag-turkiye-macinin-ilk-11leri-belli-oldu-1050869510.html

Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için son grup maçında Karadağ'a konuk oluyor. 18 puanı bulunan ay-yıldızlılar, Norveç'in 1 gol... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye

karadağ

dünya kupası

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında Karadağ'a konuk oluyor.Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.Türkiye'yi Dünya Kupası'na taşıyacak hesaplarSon maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.İlk 11'ler belli olduSAAT: 22.45HAKEM: Daniel SiebertSTAT: Podgorica Şehir StadıYAYIN: TRT 1KARADAĞ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, OsmajicTÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Hakan, Kerem, Halil, Burak

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türkiye, karadağ, dünya kupası