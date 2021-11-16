https://tr.sputniknews.com/20211116/karadag-turkiye-macinin-ilk-11leri-belli-oldu-1050869510.html
Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için son grup maçında Karadağ'a konuk oluyor. 18 puanı bulunan ay-yıldızlılar, Norveç'in 1 gol... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T21:35+0300
2021-11-16T21:35+0300
2021-11-16T21:35+0300
spor
türkiye
karadağ
dünya kupası
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında Karadağ'a konuk oluyor.Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.Türkiye'yi Dünya Kupası'na taşıyacak hesaplarSon maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.İlk 11'ler belli olduSAAT: 22.45HAKEM: Daniel SiebertSTAT: Podgorica Şehir StadıYAYIN: TRT 1KARADAĞ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, OsmajicTÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Hakan, Kerem, Halil, Burak
karadağ
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, karadağ, dünya kupası
Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için son grup maçında Karadağ'a konuk oluyor. 18 puanı bulunan ay-yıldızlılar, Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında Karadağ'a konuk oluyor.
Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.
Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.
Türkiye'yi Dünya Kupası'na taşıyacak hesaplar
Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek.
Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.
İlk 11'ler belli oldu
SAAT: 22.45
HAKEM: Daniel Siebert
STAT: Podgorica Şehir Stadı
YAYIN: TRT 1
KARADAĞ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Hakan, Kerem, Halil, Burak