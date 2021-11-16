Karadağ'da golcü isim, Türkiye maçında sahada olmayacak

Karadağ Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Futbolcu Uros Djordjevic'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Aşı olmayan futbolculara uygulanan düzenli test sonucunda koronavirüs taşıdığı tespit edilmiştir. Takımdan derhal izole edilmiştir." ifadelerine yer verildi.Daha önce Jovetic ve Kosovic'in koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu. Bir ismin daha salgına yakalandığı duyuruldu.TSİ 22.45’te başlayacak ve Gradski Stadion Podgorica’da oynanacak karşılaşmada Karadağ, golcüsü Jovetic ve Marusic’ten de yararlanamayacak.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın karşı karşıya geleceği Karadağ'da, golcü isim Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Golcü isim Türkiye'ye karşı bu akşam forma giyemeyecek.
Karadağ Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Futbolcu Uros Djordjevic'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Aşı olmayan futbolculara uygulanan düzenli test sonucunda koronavirüs taşıdığı tespit edilmiştir. Takımdan derhal izole edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Daha önce Jovetic ve Kosovic'in koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu. Bir ismin daha salgına yakalandığı duyuruldu.
TSİ 22.45’te başlayacak ve Gradski Stadion Podgorica’da oynanacak karşılaşmada Karadağ, golcüsü Jovetic ve Marusic’ten de yararlanamayacak.