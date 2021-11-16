https://tr.sputniknews.com/20211116/kayseride-hirsiz-tarzan-gibi-tirmanip-tek-hamlede-pencereyi-acti-1050839623.html

Kayseri'de hırsız, eve tırmanıp tek hamlede pencereyi açtı

Kayseri'de hırsız, eve tırmanıp tek hamlede pencereyi açtı

Kayseri'de ismi 12 farklı hırsızlık olayına karışan 6 zanlı, polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı. Zanlılardan A.K.'nin bir evin camına tırmanarak... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T07:38+0300

2021-11-16T07:38+0300

2021-11-16T07:53+0300

yaşam

kayseri

operasyon

hırsızlık

yakalama

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İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda iş yerlerinden gıda ürünleri çalan S.Ö., marketlerde hırsızlık yapan İ.T., ikametten hırsızlık yapan F.Y., oto lastiği çalan K.K.Ç. ve ikametten hırsızlık yapan E.A. yakalandı.Ekiplerin çalışmaları sonucunda 4 ayrı ikametten para ve eşya hırsızlığı yaptığı tespit edilen A.K. de yakalandı. A.K.’nin evin camına tırmanarak, tek hamlede pencereyi açtığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yakalanan şüphelilerden S.Ö. tutuklanırken, gözaltına alınan diğer şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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kayseri, operasyon, hırsızlık, yakalama