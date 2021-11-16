https://tr.sputniknews.com/20211116/koltuklari-calinan-ozel-halk-otobusunun-soforu-nereye-goturdunuz-koltuklarimi-lutfen-geri-getirin-1050858643.html

Koltukları çalınan özel halk otobüsünün şoförü: Nereye götürdünüz koltuklarımı, lütfen geri getirin

Koltukları çalınan özel halk otobüsünün şoförü: Nereye götürdünüz koltuklarımı, lütfen geri getirin

Hatay’da kimliği belirsiz 2 kişi, seyahat ettikleri özel halk otobüsünün iki koltuğunu çaldı. Özel halk otobüsü şoförü Süleyman Çolak, "İnsan oturduğu koltuğu... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T15:37+0300

2021-11-16T15:37+0300

2021-11-16T15:37+0300

yaşam

hatay

hırsız

koltuk

istanbul özel halk otobüsü

toplu ulaşım

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Hatay'da 13 Kasım günü özel bir halk otobüsünde seyahat eden 2 kişi, oturdukları koltukları sökerek çaldı. Özel halk otobüsü şoförü Süleyman Çolak, son durağa geldiğinde aracını temizlerken arka bölümdeki iki koltuğun yerinde olmadığını fark etti.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, 2 yolcunun, yerinden söktükleri koltukları çaldıktan sonra otobüsün arka kapısından indiğini gördü. Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.'İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin'Çolak, 21 yıldır şoförlük yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Kimsenin işine yaramayacağını belirtip koltukları geri getirmeleri için şüphelilere çağrıda bulunan Çolak, "İnsan oturduğu koltuğu çalar mı? Nereye götürdünüz, ne yapacaksınız? İşinize yaramaz bu koltuklarım. İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin. Yazıklar olsun. Bu kadar yolcunun içinde o koltukları alırken hiç mi utanmadınız?” diye konuştu.

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hatay, hırsız, koltuk, istanbul özel halk otobüsü, toplu ulaşım