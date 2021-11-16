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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211116/konutta-metrekare-fiyati-5-bin-lirayi-asti-1050857196.html
Konutta metrekare fiyatı 5 bin lirayı aştı
Konutta metrekare fiyatı 5 bin lirayı aştı
Konut fiyatları eylülde yıllık bazda yüzde 35.51 artışla rekor artış kaydetti. Eylülde fiyatlar reel olarak yüzde 13.3 oranında arttı. Bu arada metrekare... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T15:00+0300
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ekonomi
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konut
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Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,3 oranında artış kaydetti.Dünya Gazetesi'nin TCMB verilerinden aktardığına göre, eylülde Türkiye'de metrekare fiyatı 5 bin 11 liraya çıktı.Merkez Bankası verilerine göre aylık bazda konut fiyat endeksleri; İstanbul'da yüzde 4, Ankara'da 3,2 ve İzmir'de yüzde 2 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,6, 30,9 ve 34,8 arttı.
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ankara, istanbul, tcmb, konut

Konutta metrekare fiyatı 5 bin lirayı aştı

15:00 16.11.2021
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Kocaeli - ev, kiralık ev, satılık ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© İHA
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Konut fiyatları eylülde yıllık bazda yüzde 35.51 artışla rekor artış kaydetti. Eylülde fiyatlar reel olarak yüzde 13.3 oranında arttı. Bu arada metrekare fiyatı 5 bin 11 liraya çıktı.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,3 oranında artış kaydetti.
Dünya Gazetesi'nin TCMB verilerinden aktardığına göre, eylülde Türkiye'de metrekare fiyatı 5 bin 11 liraya çıktı.
Merkez Bankası verilerine göre aylık bazda konut fiyat endeksleri; İstanbul'da yüzde 4, Ankara'da 3,2 ve İzmir'de yüzde 2 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,6, 30,9 ve 34,8 arttı.
© Twitter Konutta metrekare fiyatı 5 bin lirayı aştı
Konutta metrekare fiyatı 5 bin lirayı aştı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
Konutta metrekare fiyatı 5 bin lirayı aştı
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