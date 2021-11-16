Küba'dan ABD'ye: Gerçekleşmeyen partileri için boşuna giyinmiş görünüyorlar

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, muhaliflerin yürüyüş talebinin hükümet tarafından daha önce kabul edilmediğini hatırlatarak, ülkeyi istikrarsızlaştırma girişiminin başarısızlığa uğratıldığını belirtti. Gösterinin ABD tarafından tertiplendiğini savunan Rodriguez, "Washington'daki bazı meslektaşlarım, gerçekleşmeyen partileri için boşuna giyinmiş görünüyor. Senaryo iyi değildi ve sahneleme daha da kötüydü" ifadesini kullandı. Başta başkent Havana olmak üzere ülkenin birçok noktasında alarm durumuna geçen güvenlik güçleri, gün boyunca muhaliflerin sokağa çıkmasına engel oldu.
Küba yönetimi, hükümet politikalarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen muhaliflerin sokağa çıkmasına izin vermedi.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, muhaliflerin yürüyüş talebinin hükümet tarafından daha önce kabul edilmediğini hatırlatarak, ülkeyi istikrarsızlaştırma girişiminin başarısızlığa uğratıldığını belirtti.
Gösterinin ABD tarafından tertiplendiğini savunan Rodriguez, "Washington'daki bazı meslektaşlarım, gerçekleşmeyen partileri için boşuna giyinmiş görünüyor. Senaryo iyi değildi ve sahneleme daha da kötüydü" ifadesini kullandı.
Başta başkent Havana olmak üzere ülkenin birçok noktasında alarm durumuna geçen güvenlik güçleri, gün boyunca muhaliflerin sokağa çıkmasına engel oldu.